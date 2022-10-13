台積電雪崩跌破400！Joeman算命影片被挖出 神預言成真
台股今（13）日開高走低，早盤守住萬三關卡，不過開盤1小時後台積電轉弱跌破400元大關，最低來到398元，導致盤中萬三失守，截至上午11時38分止，加權股價指數為12922.09，讓不少投資客哀嚎遍野。對此，就有不少手上還持有台積電股票的網友，朝聖Joeman在4個月前曾被算命老師算台積電股價，當時老師提到「請你趕快賣掉！再放下去會賠更多」沒想到如今真的成真，讓網友感嘆「哭了！應該聽老師的」。
Joeman在5月11時，剛好拍攝算命題材，於是詢問算命老師到底該不該賣掉台積電的股票，他抽出三張文王卦的牌之後，抽出的牌與前面的問題抽到有關錢的牌相差非常多，讓Joeman苦笑說「真的沒有每一張牌都有錢錢欸！」結果老師一秒看完馬上說「請你趕快賣掉！」讓Joeman錯愕到不行。
老師解釋，Joeman抽出的3張牌顯示出危機四伏，尤其出現三結義這張牌，出現在感情事業這張牌好，但看股票就不好了，而Joeman則問中間「觀音佛祖牌呢？」老師則回答「有賠很多嗎？」Joeman回答「賠蠻多的」老師則斬釘截鐵表示「那你再放下去會賠更多，這次你來花3600多元可以省更多」。
然而當時影片曝光之後，不少網友與Joeman心態相同，抱持著賠了乾脆就放著的心態，如今台積電從6月開始下跌先跌破500元接著到七月時已經來到450元左右，雖然中間八月一度漲回500元，但後來又直直下墜，不少人已經錯過止損的最佳時機，如今（13）日台積電盤中更一度跌破400元，股價創下近一年9個月新低，讓不少網友又挖出影片表示「七月我朝聖我不信，10月我不敢嘴硬了.....」、「七月朝聖過一次了，十月來看還是很......哭了啦」、「我買在470那時候七月才虧一點，現在虧大了也賣不掉了啦！好後悔喔」、「本來以為八月那波會漲回來...我錯了，我應該相信算命老師的」。（編輯：張嘉哲）