國門解封！台灣人熱議「出國5話題」：日本旅遊夯到爆
受到疫情影響導致國門關了近3年後，於今（13）日正式解封，入境不需居家隔離，只要7天自主健康防疫，讓不少民眾迫不及待開始規劃海外行程，旅遊相關議題屢次登上熱搜。《Social Lab社群實驗室》搜尋網友熱議5大出國話題，其中討論度最高的是「要去哪個國家旅遊」，台灣人最喜歡的旅遊地點日本，也不意外的成為熱門首選。
根據《Social Lab社群實驗室》追蹤「出國」話題的網路聲量，可以發現「要去哪個國家旅遊」最受台人關注，其中「可以出國最想先飛哪個國家？」引起網友熱烈迴響，很多民眾都留言「日本」，表示想去大阪環球影城、九州、北海道、京都等知名景點；也有不少人因為距離較近又好吃好玩，加上花費相對便宜而選擇「泰國」。
不過，出國旅遊免不了會遇上邊境防疫問題，也使得「邊境防疫政策」成為網友出國時關注的第二大話題，其中0+7邊境防疫政策由於不需再花費時間居家隔離，讓不少人心動想出國，但也有網友提醒在0+7政策下，入境後仍需要快篩陰才能出門，以免影響到歸國後的行程安排。
此外，「機票怎麼買」、「入境需要哪些證明」、「出國行程如何規劃」也是眾人討論的話題。《NOWnews》也幫讀者整理，各家業者搶先推出的「促銷優惠懶人包」，包含KKday東京機加酒自由行五日，入住東京巨蛋飯店，售價15,800元起；雄獅指定國外團體旅遊商品，享免費辦理護照服務等，提醒旅客搶先出國外也別忘搶限時優惠！