獨／廖老大店員穿太辣！本尊身分曝 霸氣買一送一連3天
台灣賽車教父廖老大跨界開創手搖飲店，吸引不少人加盟投資，不過飲料口味褒貶不一，連廖老大也認各家店品質有不齊的問題。不過，近日就有網友在臉書分享一名廖老大店員的背影照，一名馬尾妹穿著清涼露出屁股蛋，讓不少網友朝聖詢問「到底是哪間店」。對此，《NOWnews》記者循線訪問到當事人店員，發現該名被拍到的其實不是店員，而是該店的李姓老闆娘！
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「生意再不好也沒招了！」只見照片中，一名馬尾妹身穿廖老大飲料店制服的馬尾妹正在製作飲料，但由於下班身的熱褲太短，結果導致屁股蛋直接露出。貼文引爆網友熱議「還沒喝就阿娘喂了！」、「想喝飲料了，請問是哪一間？」、「這是哪裡？來給他捧場一下」、「發文不給地址確實不可取」；不過也有網友認為「是有必要穿成這樣嗎？」、「穿這樣飲料也不會比較好喝」。
而《NOWnews》記者也循線訪問到照片本尊，其實該名女子並非是店員，而是該間店的李姓老闆娘，她向記者透露「其實我是不介意被拍，但這位網友把我45公斤的身材拍成68公斤！應該要再回來重新拍一張！不過也是這位網友讓我知道我的褲子太小件需要更換」李老闆娘強調「我沒有想到照片會引起討論又上新聞，但絕對不是刻意穿著這樣來拉客，造成社會觀感不佳非常抱歉」。
至於不少網友敲碗想要朝聖，李老闆娘也公開自家店址為「廖老大高雄小港漢民店」，對於網友酸穿很露是在拉客做生意，她霸氣的說「對於我來說，我只想認真的做生意，讓客人喝到品質最好的飲品，每天都是用一百分的努力喝到好喝的飲料，很感謝網友的指教以及給予建議，從10月15日到10月18日限時三天，只要來本店消費就能享有買一送一的優惠。」（編輯：張嘉哲）