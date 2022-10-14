嘻哈歌手「跳觀眾群沒人接」！摔地尬爆 壓碎女大生手機
有些時候歌手們在演出時總是想要跟觀眾有更多的互動，但觀眾能不能一秒反應就又是另一回事了！25歲韓國饒舌歌手UNEDUCATED KID日前受邀到大學校慶演出，結果一個助跑躍進觀眾群，沒想到觀眾卻完全沒有接好，直接讓他摔地，尷尬指數破表，甚至還壓壞女粉絲的手機，賠了28.5萬韓元（約新台幣約6,600元）給粉絲。
UNEDUCATED KID在韓國是頗有名氣的饒舌歌手，近幾個月正好是韓國大學校慶季節，他也受邀到大學演出，而上禮拜他到京畿道研成大學表演時想與觀眾互動，只見他興奮的助跑直接跳進觀眾群當中，結果觀眾下意識直接躲出一個空位，讓UNEDUCATED KID直接摔落在地上。
而最尷尬的是，觀看影片中，UNEDUCATED KID掉在地上時，雖然周圍的人也有上前關心，不過前排的同學有人甚至直接站回原位，根本不管UNEDUCATED KID，直到UNEDUCATED KID自己站起來之後，經工作人員協助才爬上欄杆重回舞台。
不過該事件UNEDUCATED KID不以為然，還大方在IG分享片段表示「我不是去大學校慶表演的，我是去當馬戲團的」雖然沒有傷勢，但事後收到女粉絲的來訊，透露「手機在哥哥跳下之後整個被壓碎」UNEDUCATED KID則對她表示願意負擔維修費用，最後女大生修理了28.5萬韓元（約新台幣約6,600元），UNEDUCATED KID也直接匯款給粉絲，事件得以落幕。（編輯：張嘉哲）