《台北女子圖鑑》她瘋狂床戰5人！網友傻眼：慾女圖鑑？
由桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》改編自日本《東京女子圖鑑》，內容描寫一名出生在台南永康的女主角到台北追夢的故事，由於卡司陣容相當強，加上網路行銷，在還沒播出就引起廣大關注。在前幾集因為加深南北刻板印象被砲轟之後，最新的第五集播出後，更是讓網友三條線掉下來，在社群上引發廣大迴響。
在最新播出的第五集當中，林怡珊（桂綸鎂飾）離開了自認是控制狂的Allen後，在健身房遇到人夫何健寰（石頭飾），結果才認識不久立刻變成單純的肉慾關係， 而隨著劇情發展，林怡珊卻愛上有老婆的何健寰，甚至還登門找正宮嗆聲希望她能與何健寰離婚，超挑戰道德觀的劇情，引起熱烈討論。
該集播出之後，就有網友細數了林怡珊從第一集到第五集中，就已經前後勾搭了五個男人且床戰，包括「麵店老闆阿南」、「產品業務游翰宗」、「電子工程師沈華慶」、「面膜公司行銷總監劉東賦Allen」以及最新一集的「銀行董事何健寰」。
該劇情在「Dcard」引起熱烈討論，不少觀眾超傻眼的說「我真的看到第五集，我已經不知道是不是在看慾女性愛圖鑑了＝＝」、「桂綸鎂到底片酬多少才會答應要演這部戲啊」、「第五集真的瘋狂.....連結，我以為我看的是18禁影集」、「這根本就是台北慾女性愛圖鑑吧，第五集尬到爆」、「恭喜第五位衰男登場....期待會不會湊滿十個」、「台北床伴圖鑑？」、「我真的快看不下去了」。（編輯：張嘉哲）