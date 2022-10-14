美股「大奇蹟日」暴力逆轉！網喊腿麻：該逃還是該進場？
美國股市工業指數週四收盤大漲，盤中更是上演驚天逆轉，從一度下跌500多點到最後飆漲827點，一來一往漲幅接近1500點，宛如雲霄飛車般上演「大奇蹟日」，引發網友熱議。許多人看傻直問為什麼，到底是「落底反彈」或「逃命波」掀起討論。
美股開盤前，美國9月消費者物價指數出爐，CPI年增8.2％高於市場預期，外界預期聯準會將繼續升息，美股應聲重挫。但盤中卻上演大逆轉，變盤原因眾說紛紜，還有分析師直言大盤上沖下洗，展現的可能只是投資人「野獸的本性」，難以分析成因。
有網友在PTT發文詢問「為什麼CPI高於預期，結果是大噴噴？」疑惑不解看似毫無利多，美股為何會逆轉井噴，「開空的應該都被尬暴了，行情真的亂走一通」。
鄉民們也紛紛在底下留言回覆說，「預判了你的預判」、「你有聽過什麼叫利空出盡嗎」、「真不知道是抄底還是接刀」、「窩不知道」、「漲也有一套說詞，跌也有一套說詞」、「逃命最後機會，不要不信」、「讓子彈飛一下」、「空頭行情總是暴漲暴跌」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。