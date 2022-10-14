街邊招牌現「怪奇咒語」？眾人跟著念後秒懂：店家太有才
現今行銷方式別出心裁，不少店家會打出特殊的文案來吸引客戶，台北就有一家店的招牌特別吸睛，上頭不用白話文寫明內容，反而打出一串又一串的「怪奇咒語」，可驚人的是民眾跟著念後竟都慢慢看懂了，原來這是多家知名汽車品牌的「中文諧音」，貼文發出後引起熱議。
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張照片，能看到是一個白底的路邊招牌，上面寫滿密密麻麻「瞇妮酷伯、我嚕我汽車、剖酒、愛快羅密歐、素吧嚕、尼桑、頭又塌」等的怪奇咒語，原PO未言明店家販售物，直接詢問「怎麼沒有逼演打不溜、米字必須連蛇」，「你看的懂吼？」。
部分網友觀察招牌看不出什麼端倪「寫啥看不懂 是講台語的意思嗎？」，但跟著招牌念出聲後，眾人立刻恍然大悟，招牌上寫的是Mini Cooper、Volvo汽車、Peugeot、Alfa Romeo、Subaru、Nissan和Toyota這幾家汽車品牌的中文諧音，紛紛大笑「為什麼我看得懂…」、「太有才了」、「我笑死」、「為什麼沒有狗狗肉」、「這個叫法有年代了耶」。
其中「我嚕我汽車」難倒最多網友，「我嚕我到底是哪一牌」、「其他都看得懂，看不懂【我嚕我汽車】是蝦毀？+1」、「我嚕我=VOLVO 哈哈，我阿公真的是這樣念的」，有民眾則已到店家「朝聖」，並透露是在長安東路一段的某家台北當鋪。（編輯：李惠婷）