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AV女優爸曾怒「沒父親願看孩拍A片」！後任經紀人一起拚

▲AV女優爸曾怒道「沒有父親願意看到孩子拍A片」，後被女兒說服，擔任經紀人一起拚事業。（圖／Instagram：strangerthangranger）
▲AV女優爸曾怒道「沒有父親願意看到孩子拍A片」，後被女兒說服，擔任經紀人一起拚事業。（圖／Instagram：strangerthangranger）

編輯中心/綜合報導

2022-10-14 11:42:18

家人會同意自己當AV女優嗎？現年27歲的金咪（Kimmy Granger）就曾面臨這個問題，當父親發現她踏入AV界時感到羞愧難當，不停重覆「作為父親，我做錯了什麼？」、「沒有父親會希望自己的孩子這樣做」，後經過幾個月的溝通與努力，爸爸終於放下成見，甚至擔任她的經紀人，兩人的父女關係更因此變的緊密。

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據外媒報導，金咪過去是一位脫衣舞孃，但很快就加入成人產業，出道時因亮麗外貌及性感身材爆紅，20出頭就與知名的製作公司合作，且她認真經營社群，常在社交平台上貼出辣照片及影片吸引粉絲，現在IG的追蹤人次已突破105萬。

▲金咪過去是一位脫衣舞孃，但很快就加入了成人產業。（圖／Instagram：strangerthangranger）
▲金咪出道時因亮麗外貌及性感身材爆紅。（圖／Instagram：strangerthangranger）
金咪表示自己幼時母親有酗酒問題，成長過程非常艱難，從小在單親家庭中成長，與唯一家人父親也感情不佳。而剛從成人界出道時，她將此事隱瞞下來，但最後還是被父親發現，他勃然大怒，直呼自己無顏面對一切，「他很傷心。他感到羞愧、想死」，「他說『作為父親，我做錯了什麼？』，沒有爸爸會希望他們的孩子那樣做」。

▲金咪表示自己幼時母親有酗酒問題，成長過程非常艱難。（圖／Instagram：strangerthangranger）
▲金咪表示自己幼時母親有酗酒問題，成長過程非常艱難。（圖／Instagram：strangerthangranger）
金咪理解父親的不安，後續幾個月除了給他思考空間，仍持續聯繫、溝通「我不希望父親認為我這樣做是為了傷害他」，並吐露自己對這份工作的熱愛，「我向他說得很清楚，我很安全、快樂，沒有吸毒」。父親最終被金咪的堅持打動，後續更成為她的經紀人處理相關文書工作，「我們現在就像一個團隊」，「這幾乎就像色情片讓我和我父親更加緊密地聯繫在一起了」。（編輯：李惠婷） 

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