比團團、圓圓還紅？動物園10大「人氣王」：去只為了看牠

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被喻為「森林之王」的老虎，在動物園裡有著超高人氣，不少人來到動物園都是為了一睹老虎的英姿，一身帥氣斑紋展現了老虎的王者氣勢。除了新竹動物園最受歡迎的孟加拉虎雙胞胎兄弟「六福」、「來福」之外，六福村還有需要父母都有白色基因才能生出的「白老虎」，網友熱烈討論：「老虎真的很威風」、「不愧是森林之王」、「白老虎好特別」、「好有靈性的感覺」。
Top 2：長頸鹿
看似優雅的長頸鹿，雖然體型高大，卻時常受到驚嚇。特別的是，在台北市立動物園裡的長頸鹿區，其實有一隻叫做「玲瓏」的斑馬室友。據園方表示，玲瓏在出生曾經受傷，擔心牠與雄性個體生活會有交配行為，鑒於斑馬是群居動物，因此決定讓斑馬和長頸鹿家族一起生活，共同相處的溫馨模樣意外吸引許多網友前來捕捉。
Top 3：犀牛
犀牛是陸地上體型第二大的動物，抓癢、喝水、快步走的可愛模樣，不知不覺間吸引到許多人，網路聲量位居第三名，眾人紛紛表示：「抓癢的樣子太可愛了」、「看起來呆呆的，好可愛」，就連大便時的模樣也網友直呼看了很紓壓。
Top 4：紅毛猩猩
紅毛猩猩在外表、智力和情感表現上都相當接近人類，在執行醫療訓練時，紅毛猩猩們不只會聽從指令做動作，有時還能理解話語的含義來進行雙向溝通。台北市立動物園在6月初迎來新生的紅毛猩猩寶寶「秀彩」，抱著玩偶的可愛模樣融化一票網友。
Top 5：獅子
有「萬獸之王」之稱的獅子，是非洲草原最大型的貓科動物。就算只是躺在地上，散發出的王者風範仍讓人不可忽視，成為大人小孩們到動物園必看的動物之一，更有網友大讚：「獅子真的自帶霸氣」。
Top 6：山羌
山羌為台灣特有亞種，是台灣最小的鹿科動物。今年初新竹動物園被爆出將紅毛猩猩和山羌飼養在同一區域，猩猩兩度抓起山羌後腿，狠甩撞樹、砸地，此事在網路上引發熱議，不少人憤怒表示：「不能一起養吧」、「動物園還是要好好愛護動物」、「不同生活圈真的不能這樣。」事後動物園也表示已將兩種動物分開，之前並未發生過該種情況，間接帶動山羌網路討論聲量。
Top 7：貓熊
自帶「療癒氛圍」的呆萌大貓熊，一直都是深受全民喜愛，「團團圓圓」在14年前來台時更是引起全台關注，也成為民眾前往動物園時必看的動物明星。日前「團團」傳出身體有恙，不少人都相當掛心，網友更相繼留言打氣：「早日康復」、「陪伴著我們長大的重要夥伴」。
Top 8：石虎
屬於夜行性動物的石虎，白天會在樹叢之類的隱密處休息，等到傍晚天色較為昏暗時，才會開始外出活動和獵食。石虎是台灣現存的唯一本土貓科動物，但隨著人類獵殺、棲地破壞等原因，數量急速下降，已被列為第一級瀕臨絕種保育類動物。為此台北市立動物園和特有生物研究保育中心及屏東科技大學合作進行「石虎保育繁殖計畫」，在今年6月迎來了石虎寶寶，可愛模樣搶盡眾人目光。
Top 9：臺灣黑熊
說到台灣最具代表性的動物，一定非台灣黑熊莫屬，更被封為「台灣國寶」，是許多城市的吉祥物，近年來台灣山區、道路的許多開發工程，讓台灣黑熊的棲地遭到破壞，也讓牠們的繁衍不像從前那麼容易，造成數量驟減。
Top 10：昆蟲
動物園內的昆蟲館也深受許多遊客喜愛，裡面擁有琳瑯滿目的昆蟲，包括鍬形蟲、蝴蝶還有各種甲蟲等，民眾大推：「小孩來都超興奮」、「帶小孩消耗體力的最佳場地」。