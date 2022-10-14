《台北女子圖鑑》狂床戰！恐上場大咖名單瘋傳 觀眾愣爆
由桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》在近日爆紅，內容描寫一名出生在台南永康的女主角到台北追夢的故事，由於卡司陣容相當強，未開播前就引起轟動，開播後討論度更是超高。不過近日播出的第五集，女主角林怡珊再度床戰第五人，短短五集女主角已經換了五任男友，讓網友看到傻眼，還有人將維基百科名單列出，發現後面幾集還有許多大咖未現身，恐怕也是「滾床名單」引起熱議。
在最新播出的第五集當中，林怡珊（桂綸鎂飾）離開了自認是控制狂的Allen後，在健身房遇到人夫何健寰（五月天石頭飾），結果才認識不久立刻變成單純的肉慾關係，因此截至第五集為止，林怡珊的形象已經塑造成一個濫情的女子，前面幾集床戰的對象包括「麵店老闆阿南（巫建和飾）」、「產品業務游翰宗（禾浩辰飾）」、「電子工程師沈華慶（宋柏緯飾）」、「面膜公司行銷總監劉東賦Allen（鳳小岳飾）」以及最新一集的「銀行董事何健寰（五月天石頭飾）」。
然而除了前幾集被吐槽之外，第五集劇中幾個設定也讓觀眾霧裡看花，像是在健身房根本不可能看對眼就去開房；以及第一集就表示台北阿姨是個小三後，第五集女主角竟然自己也當起小三，甚至去找銀行懂飾何健寰老婆攤牌要求對方離婚，由於是以「台北女子」為片名，讓不少台北人臉綠表示「不要把我們演的好像只有性生活好不好＝＝就算70年代的台北也沒有這樣！」
除此之外，由於《台北女子圖鑑》將播出11集，有網友發現後續的卡司陣容還有許多大咖演員，例如張孝全、林柏宏、范少勳等人，按照出演的角色介紹來看，不少網友認為這些人都很可能跟女主角林怡珊有床戰戲碼，讓網友對於該部戲劇疑問「不懂編劇到底想要呈現什麼樣的意境.....一直滾床嗎？」、「真的可以改名台北慾女圖鑑，拜託林柏宏別在這部戲也只是滾床的配角啊！」、「張孝全如果也跟鳳小岳一樣出來滾床談戀愛，我真的會很傻眼」。（編輯：張嘉哲）