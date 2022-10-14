忘拔又再戴！女眼內藏23片隱形眼鏡 醫翻出「一片慘綠」
「千萬不要戴著隱形眼鏡睡覺！」近視是現代人的文明病，人手一支眼鏡已是常態，但為了美觀及運動方便，不少人會改用隱形眼鏡代替，可國外卻發生一起極為離譜的事件，一位女子長期忘記拔除隱眼，隔日不見鏡片蹤影後繼續戴上新的，積累下來眼皮內竟藏有高達23片隱形眼鏡。
美國的眼科醫生庫爾特瓦（Katerina Kurteeva）於9月中發文，表示自己診間接到一名眼睛不適的女性病患，做過應有的檢查後，發現她的眼睛裡藏有23片隱形眼鏡，且通通都移位至眼皮底下，所以患者本身沒有發現，且因積在裡頭頗長時間，原本透明的鏡片都呈現出詭異的亮綠色。
患者說明自己常常忘記拔除隱眼便就寢，起床時視線模糊，也忘記舊的一片仍在眼中，於是直接戴上新的，日積月累下就在眼皮中塞了23片。醫師利用棉花棒等儀器，將女子眼睛內的隱形眼鏡一片一片拿出，但因鏡片在眼中待了將近一個月的時間，部分已黏在一塊兒，並發出奇怪的青綠色。
網友對此感到震驚，認為眼中有異物應立刻察覺，為何能積累至23片，「女士，你以為它們會從你的眼球去到哪裡？」、「好的，但是……你沒有感覺到它們在後面嗎？」、「我會向這位女士推薦眼鏡，不要再讓她碰隱眼了」。部分民眾認為，從影片中能看出女子頗為年長，老年人身體多有病痛，很可能將此痛感誤以為是正常現象「好可憐..她是一個年長的女人，可能沒有想太多，因為很多老年人認為疼痛和不適感是正常的」。（編輯：李惠婷）