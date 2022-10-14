快規劃職涯！5星座「財運事業」一路旺到年底：特別有感

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第五名、牡羊座
年底前，逆行火星使牡羊座的能量滿溢，工作方面，你比以往更加充滿活力，你總是能夠順利解決工作上的挑戰，並且屢屢創造佳績、推進新穎的項目。面對工作不畏艱難又熱情的模樣連帶的也鼓舞著你的同事，引領工作團隊都進入絕佳狀態。金錢方面，新月日食在你的資源宮位，你很容易獲得來自他人贈與的財產，像是投資紅利、業績獎金、傭金版稅的部分，也有機會還清負債。
這段時間，盡情的享受你的工作，日後它會以你不曾預料的方式為你送上大禮！而你用在工作上的心力，也會化作實際的金錢成果讓你體會到辛勤耕耘的美好。
第四名、水瓶座
年底前，新月日食在水瓶座的事業宮位，加上逆行火星在創意宮位的力量，工作方面，為你帶來靈感與源源不絕的創意，如果你從事以創作為主的工作，這段時期是你累積過往能量、展示想法與獲得成果的時刻。而這個成果也會體現為升官加薪、嶄新的工作機會與合作資源。
如果新的邀約上門不要一下就拒絕、或是檢視過去未被採納的提案或創意，你會對此產生新的想法，而這些邀約以及創意提案，很有可能為你帶來未曾預料過的薪資調幅、分紅獎金、權利金、獲得創業的資源與資金。
第三名、雙子座
年底前，新月日食在雙子座的工作宮位，這是一個讓你發光發熱的絕佳時機。如果你是服務於公司行號，過往你所累積的工作實力與能言善道的溝通能力，將會將你的事業推上高峰，也許是以項目完美收官結案、成功救援他人的形式來展示，驚艷和你共事已久的同事、領導長官，升職加薪自然不在話下。
建議你這段期間，繼續保持你的在職場上的行事風格直到機會來臨，因為你永遠都不知道會有一份怎麼樣的禮物送到你的面前，當時機對了，儘管登上屬於你的舞台吧！
第二名、天秤座
年底前，新月日食與滿月日食的能量，分別在天秤座的財帛宮位以及資源宮位，這組屬於金錢的能量貫穿你從現在到年底的財運，你過往的正財收入與偏財會有不小的進帳，完美完成項目的工資加薪、有可能隨意走在路上都能撿到錢、投資已久的項目大開紅盤、友人歸還一筆為數不小的欠款、他人饋贈你的精品禮物、抽獎活動頻頻中獎。
這段時期，在財運向你叩門之前，請繼續學習進修、提升你的生財技能，並且培養你的金錢間的好關係，未來，你會感激現在你做的所有努力！
第一名、天蠍座
年底前，新月日食發生在天蠍座的命宮，加上吉星金星同時也在這裡，工作方面，你有機會重拾工作熱情，找回對原本工作的初衷，或是有機會調動到其他單位，引領你用不同以及更寬廣的角度，來看待讓你覺得已經有些倦怠的工作。或者近期內有計劃轉職，大有可能轉調到你心儀的單位、或跳槽到能讓你大展身手、待你條件優渥的公司。
無論是從現在開始，你可以回頭檢視過往的工作成果，你從中得到了什麼？未來想要創造什麼樣的工作生涯？諸如此類的問題不妨都思考一下，當屬於你蛻變的時機到了，你就知道該往哪個方向前進！（編輯：李惠婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。