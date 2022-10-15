2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

日本官方證實！高橋和希「為救人身亡」　美軍：他是英雄

▲日本人氣動漫《遊戲王》作者高橋和希7月傳出死訊，消息震驚動漫圈，粉絲相當惋惜。(圖／翻攝Twitter)
▲日本人氣動漫《遊戲王》作者高橋和希7月傳出死訊，消息震驚動漫圈，粉絲相當惋惜。(圖／翻攝Twitter)

編輯中心/綜合報導

2022-10-15 07:35:05

《遊戲王》的作者高橋和希（原名：高橋一雅）今年7月6日在沖繩海域中不幸溺斃，遺體被發現時身穿浮潛裝備，身上還有遭到鯊魚啃咬的痕跡，然而事隔三個月，卻有一位美軍少校提出證詞，透露高橋和希「是因為救人而死」，日本海上保安廳在14日晚間對外證實了該消息。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美國軍媒《星條旗報》報導，今年7月4日時，美軍少校布爾洛（Robert Bourgeau）在沖繩美人魚石窟聽到呼救聲，發現有一位日本女子帶著11歲女兒，還有另一位39歲美國士兵3人被困在距離岸邊約100碼的激流中，身上還穿著潛水裝備的布爾洛見狀也立刻跳下水展開救援行動，岸上學生則立刻撥打救難電話。

▲遊戲王,卡片,高橋和希,動漫,卡通。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲高橋和希創造的遊戲王，已經成為全球卡牌迷共同的記憶。（圖／記者詹鎰睿攝影）
最後，布爾洛成功救援三人上岸後，不過目睹全程的學生又表示「剛才還有一位日籍男子也穿著潛水裝備進入海中救人，卻消失在海中」後來將少女救起的這位美軍在9月獲頒勳章，美媒就有揭露此事，不過當時日本海上保安廳並沒有承認這位男性就是高橋和希。

綜合日媒報導，日本海上保安廳從7月就已經知道整件事情的真相，但考慮到被救起的少女精神狀態而選擇暫時沒有對外公布，美軍少校布爾洛得知此事之後也不捨的表示「高橋和希是真正的英雄，堅信他是為了救人而死」。（編輯：張嘉哲）

《台北女子圖鑑》狂床戰！恐上場大咖名單瘋傳　觀眾愣爆

大馬女大生「前男友訊息」曝！她半年痛失2摯友求判死刑

獨／廖老大店員穿太辣！本尊身分曝　霸氣買一送一連3天

3死1傷凶宅出售！房仲「晚上我也是會怕」　看房僅限早上

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀