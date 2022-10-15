日本官方證實！高橋和希「為救人身亡」 美軍：他是英雄
《遊戲王》的作者高橋和希（原名：高橋一雅）今年7月6日在沖繩海域中不幸溺斃，遺體被發現時身穿浮潛裝備，身上還有遭到鯊魚啃咬的痕跡，然而事隔三個月，卻有一位美軍少校提出證詞，透露高橋和希「是因為救人而死」，日本海上保安廳在14日晚間對外證實了該消息。
根據美國軍媒《星條旗報》報導，今年7月4日時，美軍少校布爾洛（Robert Bourgeau）在沖繩美人魚石窟聽到呼救聲，發現有一位日本女子帶著11歲女兒，還有另一位39歲美國士兵3人被困在距離岸邊約100碼的激流中，身上還穿著潛水裝備的布爾洛見狀也立刻跳下水展開救援行動，岸上學生則立刻撥打救難電話。
最後，布爾洛成功救援三人上岸後，不過目睹全程的學生又表示「剛才還有一位日籍男子也穿著潛水裝備進入海中救人，卻消失在海中」後來將少女救起的這位美軍在9月獲頒勳章，美媒就有揭露此事，不過當時日本海上保安廳並沒有承認這位男性就是高橋和希。
綜合日媒報導，日本海上保安廳從7月就已經知道整件事情的真相，但考慮到被救起的少女精神狀態而選擇暫時沒有對外公布，美軍少校布爾洛得知此事之後也不捨的表示「高橋和希是真正的英雄，堅信他是為了救人而死」。（編輯：張嘉哲）