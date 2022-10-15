日本開車「禁止做1事」！台灣人常犯 小心遭罰日幣10萬
國境正式解封，不少人都已經訂好機票路去出國，其中在疫情前榮登國人最愛去的國家日本，更不用說已經有許多人在規劃當中，但要去日本旅遊可就要注意了！部落客「日本人的歐吉桑」最近經常被問，當地是否有新的交通法規要注意，他也寫下長文提醒大家相關資訊，並叮嚀「開車中如果一邊做其他事情，包括打電話、看手機、看地圖」等等，如果在日本不小心收到罰單的話，是6個月以下的徒刑或者10萬日幣的罰金！
部落客「日本人的歐吉桑」在臉書上提到，由於許多台灣人已經許久沒有出國到日本，因此最近國境解封後，陸續收到有人詢問日本交通的新規定，他表示，唯一最需要注意的地方就是「ながら運転」，意思就是不可以一邊開車一邊做其他事情（打電話，看手機，拿手機，看地圖之類，但是在紅綠燈時候操作是沒問題的）！
歐吉桑表示，在台灣常常看到一邊打電話一邊開車的人，如果在日本不小心收到罰單的話，將要面臨6個月以下的徒刑或者10萬日幣的罰金，這是這幾年內變特別嚴格的交通規則，所以疫情後在日本要開車的話，絕對需要注意這規則。
另外，毆吉桑也提醒，在日本開車有需要注意地方還包括「日本的暴走族」，如果在路上遇到他們有三件事情叮嚀，第一「不可超過他們」，如果別的車超過他們的話，這代表瞧不起他們，他們可能會攻擊你；第二「按他們喇叭」，這行為代表挑釁行為，按喇叭後可能馬上被攻擊；第三「與他們車距過近」，警察會不小心誤認，你們也是暴走族的一夥，因此看到暴走族集團的話， 先保持距離，慢慢開車就好。
最後，歐吉桑不忘叮囑，「這幾年日本UBER也增加了，多以腳踏車為主，所以開車的人非常需要注意一下，他們會從人行道突然進入車道，進入前也不太會確認車道的狀況，若不小心發生碰撞，不管狀況如何，通常會被認為車子的問題較大，賠償金額也很高。」近日有規劃要去日本的民眾可要多多注意啦！（編輯：張嘉哲）