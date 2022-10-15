因丈夫出軌認識！她和小三老公「談出愛」：我們能幸福嗎

我是廣告 請繼續往下閱讀
兩名被背叛的人後續見了面，都認為需要與另一半講明，但原PO在疫情爆發後失去工作，為撫養小孩無法立刻離婚，故協議沉澱幾個月再提，而這期間雙方保持聯繫，每週都會打好幾次電話，話題漸漸從兩人「失敗的婚姻」轉向其他面向，「我們開始一起散步、喝咖啡」，「他是我早上起床想到的第一件事，也是我睡前想到的最後一件事」。
在某一次野餐時，J脫口而出「我想我愛上你了」，這句話讓原PO未成形的心意凝聚，對方也說明自己不確定這份情緒是否真實，還是僅因同病相憐，而這也恰巧點出她的困惑，「我告訴他，我很害怕一旦離開那些傷害我們的人，這份虛假的心意就會消失，而他只是微笑地看著我，說他願意冒著風險找答案，後來僅僅親吻了我的手，因為我們都還沒有離婚，如果我們做了什麼，就跟外遇的那兩人一樣了」。
原PO非常猶豫，但自己心中卻滿滿的都是J，「我現在的目標是確保工作順利和離婚，但也想給J和我一個機會，看看會發生什麼事，我這樣是不是很可悲？當兩顆破碎的心以這種方式開始，真的能找到幸福嗎？」。
網友回覆「去吧。當他們發現你們在一起時，我很想看看他們的表情。為什麼要擔心他們」、「你絕不是可悲的，我認為從可怕的情況中產生美麗的東西非常美好。不過這肯定很複雜，而且不容易，所以我祝你好運。希望能成功，加油！」、「我學校有一個男生，他的父母分道揚鑣，然後娶了外遇對象和外遇對象的前任。他因此被無情地取笑」。（編輯：李惠婷）