橘色惡魔「義肢女孩」身分曝！深蹲吹奏也精通 網友噴淚
今年國慶適逢台日友情50週年，中華文化總會特別邀請有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部來台表演，精湛演出博得滿堂彩。然而在隊伍當中，其實有一名裝著義肢的女孩，敬業表演的精神，不論是跳躍或是深蹲都難不倒她，顯然功夫下了不少，也有網友翻出她上街表演的片段，看完直呼「總是有藉口來逃避深蹲訓練的我......真是太羞愧了！」
對於這次橘色惡魔的演出，台灣人對此讚譽有加，不過要練就出這麽整齊的步伐，又要能邊跳舞邊吹奏樂器，背後花費不少時間練習，他們練習的強度極高，每天都會練習至少一個小時在上課前後，甚至週末假日有長達10個小時的練習，才有如此精湛的演出呈現。
除了成員努力練習外，團隊中曾經還有一名「裝義肢」的女孩，據悉這位女孩就做金丸仁美，因為左膝蓋以下沒有小腿，必須裝上義肢才方便行走，過去的她都是穿長褲居多，後來唸了日本京都橘高校後，金丸仁美加入橘高校吹奏樂部，每天辛苦練習吹奏，展現堅強鬥志，賣力地又吹又跳，獲得許多人讚賞。
而也有網友翻出一段橘色惡魔在日本街頭表演的影片，當時金丸仁美也在陣列中，可見她在最後一排的右側，演奏時每一舞步輕盈又雀躍，甚至還能深蹲吹奏，令人敬佩。影片曝光後吸引不少人朝聖「看完之後只覺得人家這樣都能這樣訓練....我老是在逃避深蹲訓練，真是太羞愧！」、「勇敢的女孩！大力支持她」、「這種決心意志給她一千個讚都不夠」、「這真的是辛苦訓練出來的！太佩服了！」（編輯：張嘉哲）