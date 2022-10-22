秋蟹季／陸大閘蟹價跌7成！捕撈達人曝貨況：吃要挑時機
每年秋蟹季為9-12月，是蟹肉肥美鮮甜的時間，大閘蟹、沙公、沙母採進口供貨，根據陸媒報導指出，今年大閘蟹產量高，導致價格下跌約7成；至於本土萬里蟹「花蟹、三點蟹、石蟳」，捕撈螃蟹的達人蟹購網邱雪梅透露，萬里蟹價格與去年同期差別不大，但近期颱風頻繁侵擾，強勁豪雨影響捕撈作業，導致供貨量減少，若是想到產地購買、現吃螃蟹，建議選擇天氣好的日子為佳。
秋蟹季節到來，台灣海域捕撈的萬里蟹有花蟹、三點蟹、石蟳，若像是大閘蟹、沙公、沙母則採進口供貨。據陸媒《第一財金》報導，大陸螃蟹產量小的情況主要集中在中秋前後，10月後的大閘蟹市場供貨量逐漸穩定，加上今年降溫快，大閘蟹的供貨量、品質上升，比起去年同期陽澄湖大閘蟹跌約5%至10%，其他產區大閘蟹價格低了約30%左右，考量到疫情波動，養殖戶怕遇上封控賣不出也是降價原因之一，但預估到了元旦產量下降，價格就會再上漲。
而今年台灣本土捕撈的萬里蟹貨況穩定，螃蟹達人邱雪梅表示，今年秋蟹季已經展開，陸陸續續都有不少遊客到漁港嚐鮮，新北市野柳活蟹市集也自每周例假日一路持續至11月28日，今年產量、價格與去年同期相去不遠，依照品質不同落在1斤400至500之間。但野生活蟹捕撈後養殖期限約在1至2天，漁船捕撈作業受到颱風、東北季風影響，若是氣候不佳就無法出海，因此打算到漁港直接購買的饕客們，最好參考天氣來規劃吃蟹行程，也可選擇網購活蟹，不過同樣需要依據氣候變化等待到貨日期。
除了到產地購買新鮮活蟹外，量販超商也是熱門的購買管道，家樂福業者月初表示：「已陸續上架本土螃蟹，大約三兩半到四兩售價459元，至於進口的江南大閘蟹還沒到貨，會觀察市場狀況後於10月中進貨」，剛上市價格可能會比較高，但等到供貨量越來越穩定後，價格也會依造市場反應陸續做調整。