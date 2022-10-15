入冬封印冷氣前！台電提「5步」不能忘：明年效能會更好
天氣逐漸轉涼，近幾天連日下雨，這個周末甚至有尼莎颱風靠近，全台多呈濕涼，運轉了整個夏季的冷氣終於能功成身退，不過台電也提醒，換季是冷氣清潔保養的好時機，並提供5步驟「關閉冷氣電源、清洗面板及冷氣外部、清洗冷氣內部框、清洗濾網和開啟送風模式」讓民眾參考，「明年使用時才能維持冷氣的良好效能喔」。
臉書專頁《台電電力粉絲團》發文，說明在將冷氣封印前，應先進行冷氣清潔保養，並分享5大步驟。在進行一切保養活動之前，首先要「關閉冷氣電源」，以免發生觸電之情形。
接下來的三步分別是清潔「面板及冷氣外部」、「冷氣內部框」及「濾網」。將外殼、出風口葉片的灰塵擦乾淨，並依髒污程度搭配清潔劑擦拭，內部框則要整個拆下後用清水清洗，接著拔除濾網，用清水或中性清潔劑洗，切忌用力刷洗，洗淨後陰乾或拭乾，不要放在陽光下曝曬，避免濾網脆化、變形。
完成冷氣清潔後，最後一步則是「開啟送風模式」，開啟電源並切換至風模式運轉1-2小時，將殘留的濕氣吹乾後再關機，避免讓水氣影響機器運作及使用年限。
台電小編最後提醒，若眾人清潔冷氣時發現內部有過多灰塵，或甚至有發霉情形，則建議不要自己動手，請專業師傅協助清洗。（編輯：李惠婷）