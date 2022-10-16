廖老大加盟店又少1家！網見「逐夢頂讓文」驚：才開2個月
「賽車教父」廖老大跨足飲料市場，創立同名飲料店「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」，當時引爆熱烈加盟潮，短時間吸引大量民眾加盟投資，不過飲料評價褒貶不一，連廖老大也承認各店品質不齊的問題，後陸續出現部份加盟店歇業或退出轉型的消息，而新竹中正路上的一間飲料店便在網上公布頂讓消息，雖未言明店名，但眼尖網友一下就認出那顯眼的黃黑色裝潢，直呼：「又一家沒了」。
原PO於臉書社團《新竹大小事》發出店面頂讓公告，店址在新竹市中正路靠近空軍醫院的地方，頂讓價45萬元新台幣，將讓出除了商標及技術的所有硬體設備，附上的店內照片能看到內裝，以及牆上顯眼的黑邊黃底壁紙。最後原PO說明頂讓理由「老闆決定放下工作，追逐夢想，故頂讓店面，誠找有緣人，意者請私訊洽詢。」
雖文中沒有寫明店家名稱，但識別度極高的黃黑配色一下子就被眾人識破身份「這裝潢好黃喔，是什麼店」、「這黃色的背景…應該就是它了」，而該家廖老大茶坊於7月29日正式開幕，至今不過2個月的時間就傳出歇業消息「看起來像是阿娘喂」、「太快了吧 真的是阿娘喂」。
住在附近的網友回覆「每次經過總是冷冷清清，還開在清心旁邊，也不知是哪來的勇氣，開店即關店」、「敢開在清心旁邊的阿娘喂，真的是很敢」、「放下夢想努力工作吧」、「發現這個夢追不成，換個夢追」。 （編輯：李惠婷）