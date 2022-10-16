救護車119「出Bug印反」了？內行曝真實理由：這能救命
當在街上聽到119救護車的鳴笛聲，意味著有人正在經歷危急生命的緊急情況，轎車、機車自動讓道已是台灣人共有的默契，但你曾經有回過頭好好觀察救護車的車身嗎？就有一位民眾驚奇地發現，車頭上119寫字排序非常「不尋常」，看起來像是出錯貼壞了，發文分享後引起熱議。
原PO於臉書社團《路上觀察學院》貼出一張119救護車的照片，她注意到車頭上的字體似乎被貼反，正常會由左寫至右呈「119」，可車頭上的字序卻是從右到左呈反過來的「911」，令其頗感奇怪：「懷疑眼睛業障重」。
該文發出後引起熱烈討論，其實這台救護車的數字並未貼反，而是為了讓路上駕駛方便用後照鏡看，鏡像原理下看到的就是正常的「119」，讓眾人能更快辨明、讓位，不耽誤分秒必爭的救人時間，「因為後照鏡看到是這樣」、「後照鏡看是119，這是常識吧」，且不僅國內採用此鏡像設計，「外國的『俺不能死（ambulance諧音）』也是這樣貼的」。
部分人則質疑「鏡像119」為一般常識，不理解原PO為何不知道，「⋯⋯你真的是第一次認真的看救護車的，對吧？」、「這 是 基 本 常 識」，不過也有不少網友緩頰「第一次聽到！很有趣的冷知識 謝謝分享」、「一定有人不知道，然後在留言打這是常識……聽到聲音就趕緊看哪裡要讓路了……還看車頭……」。 （編輯：李惠婷）