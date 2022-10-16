買房選離公司近最優？網曝殘酷現實：多睡半小、痛苦一生
買房乃人生重大決定，既代表擁有專屬自己的家，也是未來幾十年必扛的責任，故任何該思考的面向都不能放過，一位民眾則以「價格」與「通勤距離」兩點做思考，詢問眾人是否願意為了縮短通勤時間而負擔更高的房價，貼文引起熱烈討論，多數人認為房子離公司近為最優選，卻有人反駁認為「離公司近容易多加班」。
原PO於PTT上以「住家離公司近，價格多3成你願不願意負擔？」為題發文，表示自己為整頓住家，上網觀看不少開箱或整理房屋的影片，發現部分人選擇住在方便繁華的都市，部份則住在相較偏遠的郊區，於是好奇眾人想法，假設目前於28到40歲這個適合背房貸的年紀，會選擇買離公司近，價格卻貴30%的房子？還是離公司遠卻便宜30%，但容易面臨上下班堵車情形的物件？「我自己是選擇住市區拉，認真覺得時間不是可以用金錢換到的」。
部分網友認為時間就是金錢，果斷選擇靠公司近的房子，「距離近就是爽啊！現在公司通勤要10分鐘我都嫌遠了，光是不會塞車我就可以多睡至少半小時」、「通勤要花兩小等於少掉40%自由時間，你說這時間值不值錢」、「當然離公司近阿，一週有五天要上班，每天要塞車兩次真的會厭世」。
卻有另一派網友指明，住離公司近容易被隨時差遣加班，且部份公司週遭的環境並不宜居，「通勤時間不要太長就好，很多人故意不住公司附近的」、「臨時要找人處理事情，優先找住公司旁的...」、「你怎麼確定未來會不會換工作或被調職」、「住房該找生活機能好的，公司是一時，房子可能一輩子」、「離公司近容易多加班」。
有人則認為買房需綜合思考，包含空間、價錢、學區、生活品質等等，無法只用現職公司做為唯一考慮點，「如果是工業區真不想住旁邊，在家看到煙囪冒煙真超不爽」、「我的偏好是守住預算&通勤距離，用空間小換時間和金錢」。（編輯：李惠婷）