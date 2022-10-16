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館長對馬來西亞道歉！心寒談司法：能不要來台灣就不要來

▲近期又發生馬國女大生命案，館長直播向馬來西亞人道歉。（圖／翻攝館長YT）
▲近期又發生馬國女大生命案，館長直播向馬來西亞人道歉。（圖／翻攝館長YT）

編輯中心/綜合報導

2022-10-16 10:02:40

馬來西亞24歲蔡姓女大生來台求學，不料，卻在本月13日，驚傳陳屍租屋處床上，兇嫌疑為30歲陳姓男網友。消息曝光之後，引發馬來西亞網路輿論，對此，網紅館長陳之漢也在昨（15）晚間直播時，語重心長向馬國網友道歉，表示「司法並不會還你公道，如果會怕就不要來台灣」。

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館長在昨（15）晚直播中段，向馬來西亞女大學生的爸爸說對不起，他感嘆「你要的公道，我們台灣政府沒有辦法給你，台灣政府就是被害者沒有人權，殺人者、加害者有人權，台灣的政府深信，每個無法無天的加害者都是可教化的」。

▲館長認為美國議長裴洛西訪台，多數台灣人無感。（圖／館長惡名昭彰YT）
▲近期又發生馬國女大生命案，館長直播向馬來西亞人道歉。（圖／翻攝館長YT）
館長隨後也說，若馬來西亞的朋友想來台，請先知道，在台灣發生任何事「你想要的公理正義，抱歉沒有，台灣沒有公理跟正義，台灣是犯罪者的天堂，如果可以不要來就不要來」，他也認為，就算這案件在馬來西亞受到重視，在台灣政府也不會重視。

館長也無奈稱「(在台灣)就算是判處死刑，也不會有真正的死刑，我們台灣最喜歡養死刑犯了，這些人各個都殺了超多人，在台灣判死刑幾乎等於「關到死」，在台灣無期徒刑則是會被放出來的」，館長更預告此案件的陳姓兇嫌會是「可教化」，因為他才殺1個人，「殺3、4個人都沒判死刑了」。

館長繼續說「有些人一定會覺得，館長有沒有搞錯啊，這樣講話很沒道德，但是我不是沒道德，是不想給你（馬來西亞朋友）美麗的謊言，這是真真切切的事實，所以，不好意思馬來西亞的朋友們，各國的朋友們，如果你來台灣被殺，剛好而已，不要來台灣就好了，如果會怕的話，就不要來台灣」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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