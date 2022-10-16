館長對馬來西亞道歉！心寒談司法：能不要來台灣就不要來

我是廣告 請繼續往下閱讀
館長隨後也說，若馬來西亞的朋友想來台，請先知道，在台灣發生任何事「你想要的公理正義，抱歉沒有，台灣沒有公理跟正義，台灣是犯罪者的天堂，如果可以不要來就不要來」，他也認為，就算這案件在馬來西亞受到重視，在台灣政府也不會重視。
館長也無奈稱「(在台灣)就算是判處死刑，也不會有真正的死刑，我們台灣最喜歡養死刑犯了，這些人各個都殺了超多人，在台灣判死刑幾乎等於「關到死」，在台灣無期徒刑則是會被放出來的」，館長更預告此案件的陳姓兇嫌會是「可教化」，因為他才殺1個人，「殺3、4個人都沒判死刑了」。
館長繼續說「有些人一定會覺得，館長有沒有搞錯啊，這樣講話很沒道德，但是我不是沒道德，是不想給你（馬來西亞朋友）美麗的謊言，這是真真切切的事實，所以，不好意思馬來西亞的朋友們，各國的朋友們，如果你來台灣被殺，剛好而已，不要來台灣就好了，如果會怕的話，就不要來台灣」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110