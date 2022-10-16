黃子佼求外送平台「增1功能」！釣出大批苦主：真的困擾
隨著人們生活型態改變，外送平台近年成功興起，路上常常可看到外送員奔波送餐。不過藝人黃子佼昨（15）日，就在臉書上懇求外送平台能「增1功能」，立刻釣出不少苦主齊喊：真的困擾。
黃子佼15日在臉書上，向外送平台建議「下單結帳的頁面，這個時候頭腦最清楚，能跳出確認地址對話框嗎？」他隨後解釋，從老婆坐月子到現在幾個月裡，家裡開伙次數極少，外食機率也低，主要都是使用外送服務，但這也出現一大困擾「沒有每次細心切換地址後，坐月子時食物卻送到家裡，孩子回家之後又送去月中，至少發生過兩次嚇到雙邊」。
黃子佼還提到，自己平時工作忙碌「每次下單其實都很趕很急」，也常常出現工作室和住家之間、互相送錯餐的情形，表示「一來一往運費多了菜涼透，心情的鬱卒更是難以形容」。
因此黃子佼也認為「付帳過程很順利當然重要，最後跳出一個確認地址鈕，能夠讓外送不要舟車勞頓」，而建議一出後，立讓不少新手爸媽以及忙碌上班族認同喊「爸媽忙起來，真的是很多狀況啊，真的很困擾」、「這個困擾我們也有發生過，我老公叫外送，結果是月中的地址，不過外送員居然熱心直接送到家裡」、「按出送出鍵時，都要再三確認，常常都把自己嚇得半死」、「原來大家都有這經驗」。
但也有一派人認為「養成習慣先選好再挑餐點啦！」、「我的防呆裝置就是：熊貓一個住址，吳博一個住址，人在哪兒就買哪家，一勞永逸」、「現在熊貓外送一進去app會先確認地址，這樣就不會點完忘記看住址了」。（編輯：潘毅）