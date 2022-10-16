機車占Ubike停放區！違停到「坐墊長出草」 真相超意外
台灣一直以來都被稱作機車王國，隨處都可見到密集並排停放的機車，機車格更常常一位難求。就有民眾在路邊人行道，目睹Youbike停放區，有兩輛機車占用違停，甚至連坐墊都長出綠色植物，然而一追查後真相卻令全場無奈。
一位民眾在臉書《路上觀察學院》上分享目睹的詭異狀況，有兩輛機車停放在台北市中正區三元街以東、寧波西街口的Youbike停放區，其中一輛綠牌機車，甚至還停放到「坐墊冒出綠色植物」，足以顯示占用時間有多長，讓原PO不禁感嘆「鳩占雀巢的概念」。
許多網友見狀也紛紛痛批「那坐墊都長草了」、「草這麼大至少三週以上」、「怎麼檢舉啊」、「Kymco豪美。本田型號：Tact AF16，可惜停錯地方」、「這題考駕照時沒考喔」。
不過後續卻有內行揭露意外的真相，表示「這台車的車主已經去世了，號牌已經註銷了，打110告知車號跟地點，拖吊場就會派人拖了，不管他停的位置合不合法」；而實際到監理服務網一追查兩輛車牌號碼，發現確實兩台車號皆顯示「死亡逕行註銷」，讓不少網友感嘆「我家附近的停車格也好幾輛，要去幫忙查一下了」、「可能家屬都不知道車放在哪，也忘記要處理了」。（編輯：潘毅）