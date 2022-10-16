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陳其邁連兩日馬拉松行程　努力的人把故事寫在這片土地

▲陳其邁在左營後援會上，台上除了民進黨籍現任議員李雅慧、黃文志還有李柏毅以外，還有無黨籍議員陳善慧也到場力挺；尋求能夠在年底選戰打出漂亮一仗。 (圖／陳其邁再拼四年競選辦公室)
▲陳其邁在左營後援會上，台上除了民進黨籍現任議員李雅慧、黃文志還有李柏毅以外，還有無黨籍議員陳善慧也到場力挺；尋求能夠在年底選戰打出漂亮一仗。 (圖／陳其邁再拼四年競選辦公室)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-16 22:52:34

高雄市長陳其邁繼昨日一天12個行程之後，今（16）日又持續南北奔波高雄跑透透，馬拉松行程讓人見識到名符其實，緊緊緊的陳其邁。期間，陳其邁跟台下民眾分享了他上任兩年來為高雄、為各選區所做的各種努力，他認為「努力的人把故事寫在這片土地」，也拜託民眾再給他四年時間，讓他為家鄉來打拚。

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▲陳其邁在左營後援會上受到大批支持者的歡迎。 (圖／陳其邁再拼四年競選辦公室)
▲陳其邁在左營後援會上受到大批支持者的歡迎。 (圖／陳其邁再拼四年競選辦公室)
今天首站即前往高醫校慶祝賀並感謝醫護辛勞，隨即到路竹替議員候選人黃明太站台；下午後到鳳山衛武營享受久違而短暫的outdoor時光後，緊接著到前鎮為平地原住民候選人巫振興競總成立站台；之後再次北上岡山出席反毒宣導活動後，晚間連續出席左營還有鼓山鹽埕的地區後援會成立大會。

▲陳其邁也跟台下民眾分享了他上任兩年的各種努力，也拜託民眾再給他四年時間，讓他為家鄉來打拚。(圖／陳其邁再拼四年競選辦公室)
▲陳其邁也跟台下民眾分享了他上任兩年的各種努力，也拜託民眾再給他四年時間，讓他為家鄉來打拚。(圖／陳其邁再拼四年競選辦公室)
在左營後援會上，台上除了民進黨籍現任議員李雅慧、黃文志還有李柏毅以外，還有無黨籍議員陳善慧也到場力挺；此外還有新人民進黨籍黃偵琳以及台灣基進陳子瑜，尋求能夠在年底選戰打出漂亮一仗。

陳其邁上任後，積極和海軍溝通取得共識，讓最難推動的新台17線南段取得重大進展；一年內就完成鐵路軌道的荒地綠化，加上新莊一路打通新舊左營還有勝利路的拓寬，縫合了過去被鐵路割裂開來的新、舊左營，同時打造左營著名景點蓮池潭成為水域運動中心；更規劃大左營車站計畫，目前已針對高鐵站周遭開始做都市計畫檢討，期待將左營打造為企業總部中心。

▲在鼓山鹽埕選區，民進黨則推出現任兩位議員李喬如、簡煥宗尋求連任，希望能在年底打出漂亮的一戰。(圖／陳其邁再拼四年競選辦公室)
▲在鼓山鹽埕選區，民進黨則推出現任兩位議員李喬如、簡煥宗尋求連任，希望能在年底打出漂亮的一戰。(圖／陳其邁再拼四年競選辦公室)
在鼓山鹽埕選區，民進黨則推出現任兩位議員李喬如、簡煥宗尋求連任。陳其邁上任後重啟輕軌建設，多次和沿線居民溝通取得共識，目前已經完成鼓山區內的C18-C24站的通車，日前轟動全台的「龍貓隧道」就在這裡；內惟藝術中心做為大美術館計畫最後一哩路，也預計在月底試營運。

高雄歷史最早發展的鹽埕區，隨著時間過去重心逐漸轉移，陳其邁結合青年創業，把年輕的創意和能量注入到老商圈，鹽埕第一公有市場活化就是最具代表性的案例之一，除了改善市場的硬體設備，更由青年進駐傳統市場，打造高雄首座青銀共市傳統市場。2022台灣文博會與台灣設計展，重啟重要歷史場景，也讓人看見陳其邁重視文化資產保存、修復與活化經營的魄力。

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