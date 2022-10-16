陳其邁連兩日馬拉松行程　努力的人把故事寫在這片土地

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在左營後援會上，台上除了民進黨籍現任議員李雅慧、黃文志還有李柏毅以外，還有無黨籍議員陳善慧也到場力挺；此外還有新人民進黨籍黃偵琳以及台灣基進陳子瑜，尋求能夠在年底選戰打出漂亮一仗。
陳其邁上任後，積極和海軍溝通取得共識，讓最難推動的新台17線南段取得重大進展；一年內就完成鐵路軌道的荒地綠化，加上新莊一路打通新舊左營還有勝利路的拓寬，縫合了過去被鐵路割裂開來的新、舊左營，同時打造左營著名景點蓮池潭成為水域運動中心；更規劃大左營車站計畫，目前已針對高鐵站周遭開始做都市計畫檢討，期待將左營打造為企業總部中心。
在鼓山鹽埕選區，民進黨則推出現任兩位議員李喬如、簡煥宗尋求連任。陳其邁上任後重啟輕軌建設，多次和沿線居民溝通取得共識，目前已經完成鼓山區內的C18-C24站的通車，日前轟動全台的「龍貓隧道」就在這裡；內惟藝術中心做為大美術館計畫最後一哩路，也預計在月底試營運。
高雄歷史最早發展的鹽埕區，隨著時間過去重心逐漸轉移，陳其邁結合青年創業，把年輕的創意和能量注入到老商圈，鹽埕第一公有市場活化就是最具代表性的案例之一，除了改善市場的硬體設備，更由青年進駐傳統市場，打造高雄首座青銀共市傳統市場。2022台灣文博會與台灣設計展，重啟重要歷史場景，也讓人看見陳其邁重視文化資產保存、修復與活化經營的魄力。