LINE「熊大貼圖」半夜免費下載！疑Bug網狂轉發：爽到了
LINE是台灣許多民眾都會使用的通訊軟體，不管是拿來聯繫親友或者辦公，都相當好用。而日前就有網友發現LINE貼圖近日疑似有點Bug，出現多組免費貼圖可以下載，引起瘋傳，不過下載期限非常短暫，許多人哀嚎沒有趕上。不過，16日深夜，LINE上突然有許多人開始轉傳一組「熊大貼圖」表示正在提供免費下載，再度掀起話題。
LINE不定時都會推出一些可愛貼圖，通常都是與官方的LINE帳號合作，只要加好友或者是達到其條件，就可以下載90天或180天的期限的貼圖，因此許多人都不會再花錢買貼圖，因為該活動幾乎可以說是每週更新，但畢竟需要花錢的貼圖絕對更精緻，且貼圖張數比較多，還是吸引許多用戶花錢購買。
然而，16日深夜，LINE突然出現一組「Q彈可愛★ LINE卡通明星」的官方明星貼圖正在提供免費下載，有網友發現之後立刻一個接一個瘋傳網址，在社群上引起討論表示「咦？怎麼又有免費的了XD」、「LINE到底是怎麼了最近」、「LINE最近是貼圖大放送嗎？」、「應該還是會有時效性喔！看到的趕快下載哈哈」、「感覺是Bug欸！反正我是已經下載爽到了XD」。
而《NOWnews》記者於早上6時20分實測，點進瘋傳的連結後，該組「Q彈可愛★ LINE卡通明星」真的可以免費下載，且不需要達成任何條件以及加官方好友，貼圖也能正常使用，不過為何會突然有貼圖可以免費下載，詳細原因目前仍不清楚。（編輯：張嘉哲）