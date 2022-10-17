Jennie只對他唱18秒Rap！台灣男偶像被翻牌「此生無憾」
南韓人氣天團BLACKPINK睽違兩年回歸樂壇，繼八月中下旬推出先行曲《Pink Venom》後，九月再回歸推出《Shut Down》，兩首歌曲都獲得極高關注。而近日她們展開世界巡迴演唱會，週末在第一站首爾奧林匹克競技場開唱，吸引大批粉絲，而台灣男團C.T.O也飛到當地共襄盛舉，成員翁宇慶也曬出自己在搖滾區的第一視角，沒想到影片中被Jennie翻牌的舉動，讓網友高呼「真的太爽了....！」。
C.T.O成員翁宇慶16日在IG發出一段影片，只見他人在BLACKPINK演唱會現場，當時她們正在演唱《STAY》，而輪到Jennie的部分時，Jennie一開始原本與粉絲打招呼，突然發現宇慶的鏡頭，接著開始對著鏡頭飆唱Rap，18秒翻牌影片讓宇慶直呼「這影片此生無憾了吧！太扯了！」連自己都不敢相信自己會與Jennie這樣互動。
貼文一出，不少網友紛紛回應「正港的追星成功.....好棒喔」、「這影片夠讓你跩個好幾年」、「太誇張了....直接被寵到爆」、「好愛這種寵爆的鏡頭喔喔喔！我大Jennie真的就是正」、「同框成功欸！太羨慕啦！」。
而BLACKPINK這次啟動的第二次世界巡迴演唱會《BORN PINK》，從首爾場開唱之後，場次一路安排到2023年6月，一共巡演全球26地，其中也包括明年3月18日的「高雄」，已經讓不少粉絲都相當期待，想要好好感受BLACKPINK的超強魅力！（編輯：張嘉哲）