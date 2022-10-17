《全明星4》他破紀錄奪MVP！藍隊王朝又槓龜 連霸恐夢碎
全明星運動會第四季16日晚間播出最新一集，上週休息日紅黃藍三隊休兵放鬆之後，賽事又如火如荼展開，本週是以三隊伍PK方式，比拼項目為鐵餅、跨欄以及飛盤，結果最終由紅隊拿下鐵餅項目以及跨欄，黃隊則奪下飛盤，藍隊再次槓龜，與目前冠軍的黃隊獎盃數又拉開差距。其中在跨欄項目中，紅隊張家陞的表現實在太亮眼，不僅打破大會紀錄，最終也成功奪下MVP，成為該集的熱門話題。
16日晚間播出最新一集當中，最受矚目的就是「跨欄項目」，因黃隊派出的是「跨欄歌手」Zing，過去曾拿過全大運400公尺跨欄第八名，也拿過台北市中等學校運動會400公尺跨欄金牌；而紅隊的強棒「張家陞」更驚人，曾經拿過全中運400公尺跨欄金牌二連霸，藍隊則是派出新戰力，全方位男神涂善存，競爭可以說是相當激烈。
結果最終張家陞拿下第一，且以7秒87的驚人成績刷新大會紀錄，一舉超越前幾季學長曹佑寧以及林敬倫創下的成績，而黃隊的Zing也是刷新大會紀錄，以8秒09的佳績位居第二，而也因為張家陞的佳績，紅隊最終在跨欄項目取得比賽勝利。
然而在鐵餅的部分，張家陞也是扮演至關重要的角色，成功打破大會紀錄第三名的成績，幫助紅隊又拿下勝利，最終獲得MVP的殊榮，他也哽咽發表感言，對於自己在跨欄專項已經退役兩年，還能夠跑出7秒87的優秀成績，也感到相當滿意。
不過，值得關注的是，在前三季由錢薇娟所帶領的藍隊，在這一季前半段表現較差，目前第13集播畢之後，黃隊、紅隊、藍隊的獎盃數分別為13、8、6，藍隊呈現墊底的狀況，而昨日播出這集藍隊又掛蛋，讓不少網友在Dcard版上熱烈討論表示「節目賽程過半，藍隊這次應該要涼了＝＝」、「差7座感覺黃隊穩著就好吧」、「哭了，藍隊這次感覺真的很沒機會」、「比賽過一半了...藍隊感覺還沒進入狀況」。（編輯：張嘉哲）