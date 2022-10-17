外送遇土石流擋路！客人備註「挖開騎上來」 小費金額曝
受到尼莎颱風與東北季風的共伴效應影響，北台灣從15日起就雨下不停，台北擎天崗累積高達1230毫米驚人雨量，多地都傳出災情。而有網友分享了一位外送員接到的單子，客人家門口發生土石流道路中斷，但卻仍希望外送員想辦法「挖開路騎上來」，還承諾願意付小費，但金額卻讓網友傻眼。
有網友在「外送員的奇聞怪事」臉書社團發文，直呼「外送新技能Get！逢山開路，遇水架橋」，而從分享的外送訂單截圖可以看到，客人備註中寫到通往他家的路因土石流道路中斷，卻仍囑咐外送員「你先想辦法挖開路騎上來，我到一樓等你，會加你50元小費！」
這樣的要求讓原PO傻眼狠酸，「咦！這好像工兵技能，真的是 『奇聞怪事』對吧」，網友也紛紛在底下留言回覆說，「別人的命不是命，我給你500你挖個洞自己埋起來」、「送個餐還要開路」、「我請你吃+50元小費，你過來拿」、「我給你51元，下來舖路」、「我懷疑他是清淤工程包商，但我沒證據」。
不過也有網友懷疑這訂單的真實性，認為可能只是惡作劇或是搞笑用的創作。但無論如何，北台灣昨晚因豪雨多地傳出災情是事實，尤其山區更是災情慘重，今日北部、東半部地區及中南部山區雨勢依舊明顯，「共伴效應」發威仍有帶來致災性降雨的機率，請民眾特別注意。（編輯：倪浩軒）