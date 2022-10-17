長髮妹「內衣外穿」搭捷運！他猛看忘記下車 本尊神到了
現在隨著思想越來越開放，不少前衛的穿著及打扮都越來越讓人接受，近日就有網友分享自己搭捷運時，意外捕捉到一名長髮正妹只穿Bra Top（罩杯式小可愛）搭捷運，照片立刻被許多人朝聖直言「這應該會坐過站....」而沒想到本尊也被神出，且也證實她就是本人，引起話題。
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「左想右想，怎麼都不想下車了！」只見貼出的照片視角，該網友應該是坐在捷運椅子上，正前方就有一位長髮妹正在滑手機，然而仔細看她的穿著，竟然只穿了一件Bra Top搭配黑色的窄裙，大方秀出傲人的上圍，相當吸睛。
貼文一出，不少網友紛紛回應「安娘為！一早正能量」、「OK直接坐過站，真的有辣到」、「我看著照片都坐過站了」、「我認真說，我覺得很漂亮，這件Bra Top選得真的不錯！」、「我覺得很好看欸，剛好搭這件黑色窄裙很適合」、「穿搭好看！現在早就很流行穿Bra Top出門了啦」、「想搭捷運了！」
而也有網友神出該人本尊，是一位名為「Vivi Lin」的模特兒，經常在IG及臉書分享自己的美照，好身材也是時常獲得讚賞，而有趣的是，該張搭乘捷運的照片在今年7月時就已經流傳過，當時她還有轉貼該張圖片並且回應「這幾天蠻多人傳給我的，是我，謝謝」並附上笑哭的表情，超大方的個性，讓不少網友大讚「這才叫做知性美！不會太露又有格調！超讚的！」如今又引起討論，對於網友評價以及媒體報導她則表示「Thank You」。（編輯：張嘉哲）