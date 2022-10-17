《全明星》現女神級特助！網驚「林襄勁敵」 本尊超大咖
全明星運動會第四季16日晚間播出最新一集，繼上週休息日紅黃藍三隊休兵之後，這週回到三隊伍PK賽事，比拼項目為鐵餅、跨欄以及飛盤，然而除了賽事焦點之外，突然有名妙齡女子現身送飲料，讓跟播的網友驚呼「這是哪一位啊？議長特助這麼正？」、「哇！林襄勁敵等級的特助欸！」引起話題。
本週《全明星運動會》播出的內容當中，其中有穿插一段不到一分鐘的片段，為彰化縣議長特助現身送飲料的花絮，高顏值加上身材高挑，跟播的觀眾紛紛回應「特助會不會太正＝＝」、「議長特助太正了吧」、「根本是林襄勁敵，有人知道她是誰嗎？」、「真的有被美到欸！現在特助都這麼美啊？」、「這不是寧寧嗎？太正了吧天啊」。
而隨後也有網友找到該議員特助的本尊，其實是百萬網紅「寧寧」，光是在臉書上就超過三百萬人追蹤，是一名電玩遊戲影片創作者，平常也會接一些外拍等活動，這次客串前往全明星運動會，擔任議長特助幫忙送飲料給選手們，意外引起關注。
寧寧也在臉書上發文表示「這組合厲害了！好榮幸跟三大國手合照，感謝人非常好的彰化縣議長謝典林」並且貼出與三隊領隊錢薇娟、江宏傑以及郭泓志的合影，另外也曬出與全明星正妹隊經理林襄合影，兩個正妹同框，畫面可以說是相當吸睛。（編輯：張嘉哲）