校花被尪餵到166kg！同床險「拍壞老公」：他怎樣都愛我
愛能包容一切，但適當的提醒也很重要！大陸安徽有一位名叫陳皖枝的女子，幼時外表甜美，憑藉著優異成績及美好歌聲，奪得當時校園中男同學的目光，後與老公胡建國相識後身材逐漸長胖，老公霸氣地用一句「不管妳變成什麼樣，我都喜歡妳」安定她的心，後續更力抗男方家長的非議，堅持與之結婚，而婚後陳女身材卻愈來愈「失控」，甚至差點讓丈夫在睡眠中窒息。
陳皖枝在工廠任職時與胡男交往，兩人感情甚篤，時常到各地旅遊、吃美食，這使得校花時期僅50公斤的陳女體重直升，她也曾不安地詢問：「我現在變得那麼胖、那麼醜，你還會不會喜歡我？」，當時仍是男友的胡男霸氣許諾「不管妳變成怎樣，我都喜歡」，後續終於抱得美人歸，於2015年結婚，據說陳女當時體重已突破100公斤。
兩人婚後感情依然緊密，仍時常外出旅遊、大啖各地美食，但陳女無法將食慾控制在適宜範圍，體重因此失控狂飆，一路從婚禮時的100公斤，繼續長胖至166公斤。胡男對此並不介意，但過胖的身材使陳女健康亮紅燈，而且無意間威脅到老公的生命。據悉陳女某次睡覺時，手臂在翻動過程中擺到丈夫脖子上，使其難以呼吸差點窒息，且每日用來安眠的床，也曾不堪負荷換掉2張。
為了兩人能健康生活，夫妻後續尋求醫療協助，在專業醫師的調理和陳皖枝的堅持之下，體重在兩年間降回到100公斤。陳女也曾登上中國的綜藝節目《幸福來敲門》，有人詢問她是否會埋怨老公，為什麼要將她養得這麼胖，陳女回應：「我不會恨他，我知道不管我變成什麼樣子，他都會愛我」，並於節目中與胡男家人和解，表示會在減肥這條路持續走下去。（編輯：李惠婷）