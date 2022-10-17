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百齡橋汽車慘泡水誰錯？網打臉車主失敗　公告曝光超尷尬

▲受到尼莎颱風驚人降雨影響，台北市士林區百齡橋下停車場被大量雨水淹沒，多輛汽車泡在雨水裡。（圖／我是士林人&我是北投人）
▲受到尼莎颱風驚人降雨影響，台北市士林區百齡橋下停車場被大量雨水淹沒，多輛汽車泡在雨水裡。（圖／我是士林人&我是北投人）

編輯中心/綜合報導

2022-10-17 11:55:362022-10-17 12:02:20

受到尼莎颱風與東北季風的共伴效應，北台灣16日降下驚人雨量，多地都陸續傳出災情，而其中台北市士林區百齡橋下停車場被大量雨水淹沒，有許多輛汽車都已經淹到至少車身一半，讓不少車主都相當崩潰。然而事後就有不少網友檢討車主，透露市政府一大早就有通知移車，也有里長廣播等等，稱是車主自己應注意未注意造成此後果。不過，民進黨前桃園市議員王浩宇則貼出公告表示「北市政府SOP執行上有疑慮」，引起討論。

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有網友16日在臉書社團「我是士林人&我是北投人（士林區、北投區、大同區）」貼文表示「百齡橋下淹大水了！」只見貼出的照片中，停車場已經一片汪洋，裡面至少已經有50輛車泡在水中，且多數都已經淹到有半個車身高，想開走也來不及了，狀況相當糟。

貼文曝光後，引來不少網友回應表示「真的有夠慘......」、「我看這些車都報廢了吧，這個泡一晚都毀了」、「除了貨車還有機會以外，這高度一般轎車應該壞的差不多了」；不過也有不少網友則提出證據，透露16日一大早不僅台北市政府有發簡訊、LINE社群通知移車且紅黃線開放停車之外，里長也同樣有廣播，要求大家移車，結果到晚間仍然是有大批車子不聽勸未移車，導致愛車慘泡水中怪不了別人。

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▲網友認為車主自己收到通知以及里長廣播不移車是自作自受，不過王浩宇出面再打臉，透露是台北市政府SOP出現疑慮。（圖/我是士林人&我是北投人/王浩宇臉書）
對此，民進黨前桃園市議員王浩宇貼出公告表示「這種堤外停車遇到風雨，依規定是廣播、簡訊通知之後，如果還有車子沒有主動移走，市府要負責拖吊作業，事後再開罰車主，這才是真正的SOP」而根據台北市停車管理處貼處的告示，也提到「本河域堤外停車場地勢低窪，颱洪期間易遭淹水，請車主隨時注意里長廣播及本處語音通知，於接獲通知後盡速駛離車量，違者依法將代為拖吊移置及罰緩」顯然在最後市府可能因風雨問題或其餘安全疑慮，沒有執行最終拖吊SOP，責任問題變得相當棘手。

許多民眾紛紛傻眼表示「如果有公告死無對證啊！市府要負責賠吧＝＝」、「這官司準備打不完了...合理來說我可能不在台北好嗎？怎麼移車，我寧願被拖吊也不要泡水好嗎？」、「所以就一個問題，有拖吊這個動作嗎？如果完全沒有的話，這就是下一任市長要賠的損失囉？」、「紅板就有SOP了，台北市府自己沒遵照執行....還在輔選勒＝＝」、「這下尷尬了啊，車主一定要求賠償啊，寧願付罰單也不要整台車爛掉好嗎」。

而對於百齡橋泡水車事件，台北市長柯文哲17日表示，未來應架設網頁讓車主輸入資料，未來有狀況就透過簡訊、LINE通知車主，「確保以後大家沒話講，每個國民要對自己行為負責，政府則盡到通知責任。」（編輯：張嘉哲）

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