百齡橋汽車慘泡水誰錯？網打臉車主失敗　公告曝光超尷尬

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貼文曝光後，引來不少網友回應表示「真的有夠慘......」、「我看這些車都報廢了吧，這個泡一晚都毀了」、「除了貨車還有機會以外，這高度一般轎車應該壞的差不多了」；不過也有不少網友則提出證據，透露16日一大早不僅台北市政府有發簡訊、LINE社群通知移車且紅黃線開放停車之外，里長也同樣有廣播，要求大家移車，結果到晚間仍然是有大批車子不聽勸未移車，導致愛車慘泡水中怪不了別人。
對此，民進黨前桃園市議員王浩宇貼出公告表示「這種堤外停車遇到風雨，依規定是廣播、簡訊通知之後，如果還有車子沒有主動移走，市府要負責拖吊作業，事後再開罰車主，這才是真正的SOP」而根據台北市停車管理處貼處的告示，也提到「本河域堤外停車場地勢低窪，颱洪期間易遭淹水，請車主隨時注意里長廣播及本處語音通知，於接獲通知後盡速駛離車量，違者依法將代為拖吊移置及罰緩」顯然在最後市府可能因風雨問題或其餘安全疑慮，沒有執行最終拖吊SOP，責任問題變得相當棘手。
許多民眾紛紛傻眼表示「如果有公告死無對證啊！市府要負責賠吧＝＝」、「這官司準備打不完了...合理來說我可能不在台北好嗎？怎麼移車，我寧願被拖吊也不要泡水好嗎？」、「所以就一個問題，有拖吊這個動作嗎？如果完全沒有的話，這就是下一任市長要賠的損失囉？」、「紅板就有SOP了，台北市府自己沒遵照執行....還在輔選勒＝＝」、「這下尷尬了啊，車主一定要求賠償啊，寧願付罰單也不要整台車爛掉好嗎」。
而對於百齡橋泡水車事件，台北市長柯文哲17日表示，未來應架設網頁讓車主輸入資料，未來有狀況就透過簡訊、LINE通知車主，「確保以後大家沒話講，每個國民要對自己行為負責，政府則盡到通知責任。」（編輯：張嘉哲）