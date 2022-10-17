女大生遭跟蹤狂推落鐵軌輾斃！父悲慟隔日病逝 案情詭譎
印度日前發生一起震驚當地的命案，泰米爾納德邦首府清奈（Chennai）一位20歲的女大生薩迪亞（Sathya），在火車站月台被23歲男子薩西（Satheesh）推入鐵軌，當場遭到火車輾斃。而薩迪亞的父親隔日也跟著過世，原本一度傳出是悲痛過度心臟病發，但後來卻案情逆轉，且由於嫌犯薩西的父親是退休警官，母親則是仍在職的警察，讓全案更加引發外界質疑。
綜合外媒報導，薩迪亞於本月13日，於朋友欲前往火車站搭車時，與尾隨在後的薩西在月台發生爭執，結果薩西情緒失控，一把將薩迪亞推入鐵軌，當時正好有火車進站，薩迪亞當場被輾斃，而薩西則趁亂逃跑，不過隔日就被警方抓回。
但薩西被捕後，案情並未隨之明朗，薩西供稱與薩迪亞是情侶關係，當天是一時吵架才失控。不過薩迪亞的家屬與友人卻稱薩西只是跟蹤狂，近期不斷騷擾薩迪亞，兩人根本沒有在交往。而薩迪亞的父親在事發隔日也不幸過世，最先傳出是悲痛過度心臟病發，但後來驗屍時卻發現有毒藥反應，疑似是服毒自殺。
不過，由於薩西的雙親都有警界背景，薩西聲稱兩人是情侶吵架的說法也與薩迪亞方說法不同，薩迪亞親友更表示，早在兩個月前就曾報案薩西跟蹤騷擾，但警方根本沒當一回事，而薩迪亞的父親如今又被驗出是服毒死亡，更讓全案增添可疑與詭譎。目前案情真相，仍待當地警方進一步調查釐清。（編輯：倪浩軒）
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