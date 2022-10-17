摘心米其林「美味送愛公益套票」　捐年菜助孤老

果陀劇場與華山基金會攜手推出「美味送愛公益套票」活動。《摘心米其林》主演之一同時也為知名主廚的詹姆士表示，第一次以「演員」的身份出席公益活動，並以自己擅長的料理美食傳遞愛的理念。希望透過這齣好戲，在歲末年終之時，邀請熱愛表演藝術的大眾，一起美味送愛，讓孤老者能有一頓飽餐。
神廚妙算音樂舞台劇 《摘心米其林》以1920年代西班牙賽維亞為背景，以料理初心為題，將西班牙菜餚入歌、佛朗明哥舞蹈入戲，融合歡樂歌舞、鮮明服裝、絢麗舞台帶領觀眾搭上時光機，前往百年前的西班牙，體驗當代盛世風情。
果陀劇場年度大戲《摘心米其林》的精神為「飲食為人之根本，與所愛之人共享美食即是幸福所在之處。」這次特別與華山基金會攜手合作，共同支持『2023常年服務暨20屆「愛老人 愛團圓」公益計畫』，推出「美味送愛公益套票」專案，套票獨家在TixFun售票網正式啟動，即日起至12月18日止，凡購買《摘心米其林》任一票價票券可享85折扣優惠，並同時捐贈一份「愛心年菜」(700元/份) 。
《摘心米其林》將於10月22日-12月18日展開今年度最後三地巡迴，於新竹、高雄、台北盛大公演。10月29至30日於高雄文化中心至德堂登場。