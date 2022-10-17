女星居家「真理褲搭小可愛」！性感片段曝光 百萬人嗨翻
藝人、女星平時都以光鮮亮麗之姿在人們面前現身，這也讓一般人對於她們私底下的模樣更感到好奇。近期日本寫真女星東雲海（東雲うみ）就曝光居家模樣，化身宅女的她身穿真理褲搭小可愛，影片曝光隨即吸引百萬人次觀看。
現年25歲的日本寫真女星東雲海（東雲うみ），平時從事雜誌寫真拍攝，靠著傲人的G級上圍以及銷魂的身體曲線，在兩年前逐漸在螢光幕前綻露頭角，更擁有「寫真界二刀流」之稱號。閒暇時她還會化身模型匠人，在Youtube上分享自己組裝模型的過程。
而近期東雲海獲得整天的休假日，卻沒有特別想做的事情，她便決定成為化身一日專業宅女，絕對「不從家裏踏出一步」，開始玩著手遊、看電視追劇，還不斷吃著零食，一路從早上9點耍廢到晚上6點，最後還是決定開始塗裝模型，稍微充實這一天假日。
然而東雲海身穿居家的真理褲以及小可愛，讓她的耍廢片段中不斷展露性感的身體曲線，因此影片一曝光後就吸引100萬次觀看，不少粉絲也紛紛驚呼「連載家耍廢都可以這麼可愛」、「日常系的影片也很有趣」、「那沙發被躺起來感覺很舒服」、「零食一直往嘴裡送，身材還能保持這麼好，真的感到佩服」。（編輯：潘毅）