2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

女星居家「真理褲搭小可愛」！性感片段曝光　百萬人嗨翻

▲日本寫真女星東雲海（東雲うみ）居家模樣曝光。（圖／翻攝うみちゃんねる【東雲うみ】Youtube）
▲日本寫真女星東雲海（東雲うみ）居家模樣曝光。（圖／翻攝うみちゃんねる【東雲うみ】Youtube）

編輯中心/綜合報導

2022-10-17 16:32:20

藝人、女星平時都以光鮮亮麗之姿在人們面前現身，這也讓一般人對於她們私底下的模樣更感到好奇。近期日本寫真女星東雲海（東雲うみ）就曝光居家模樣，化身宅女的她身穿真理褲搭小可愛，影片曝光隨即吸引百萬人次觀看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲東雲海獲得整天的休假日，卻沒有特別想做的事情，她便決定成為化身一日專業宅女，絕對「不從家裏踏出一步」，開始玩著手遊、看電視追劇。（圖／翻攝うみちゃんねる【東雲うみ】Youtube）
▲東雲海獲得整天的休假日，卻沒有特別想做的事情，她便決定成為化身一日專業宅女，絕對「不從家裏踏出一步」，開始玩著手遊、看電視追劇。（圖／翻攝うみちゃんねる【東雲うみ】Youtube）
現年25歲的日本寫真女星東雲海（東雲うみ），平時從事雜誌寫真拍攝，靠著傲人的G級上圍以及銷魂的身體曲線，在兩年前逐漸在螢光幕前綻露頭角，更擁有「寫真界二刀流」之稱號。閒暇時她還會化身模型匠人，在Youtube上分享自己組裝模型的過程。

而近期東雲海獲得整天的休假日，卻沒有特別想做的事情，她便決定成為化身一日專業宅女，絕對「不從家裏踏出一步」，開始玩著手遊、看電視追劇，還不斷吃著零食，一路從早上9點耍廢到晚上6點，最後還是決定開始塗裝模型，稍微充實這一天假日。

▲（圖／翻攝うみちゃんねる【東雲うみ】Youtube）
▲東雲海最後還是決定開始塗裝模型，稍微充實這一天假日。（圖／翻攝うみちゃんねる【東雲うみ】Youtube）
然而東雲海身穿居家的真理褲以及小可愛，讓她的耍廢片段中不斷展露性感的身體曲線，因此影片一曝光後就吸引100萬次觀看，不少粉絲也紛紛驚呼「連載家耍廢都可以這麼可愛」、「日常系的影片也很有趣」、「那沙發被躺起來感覺很舒服」、「零食一直往嘴裡送，身材還能保持這麼好，真的感到佩服」。（編輯：潘毅）


最美菇農重返崗位！爆汗嬌喊「做不了」　掀衣辣翻20萬人

陳紫渝穿雨衣掃街！粉絲「熱情1舉動」感動她：拼就對了

「死後世界」長怎樣？他心臟停90分鐘又復活　真實經歷曝

她7月大遭棄養！生母年老「現身討錢得逞」　律師曝2重點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀