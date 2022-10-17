失眠經濟興起「哄睡師」爆紅！最高等級服務要價台幣14萬
現今社會壓力源繁雜，不少民眾晚上都有入睡困難的情形，即便不滑手機、不看電視，思緒卻在黑暗中排山倒海而來，根本無法好好睡覺。中國有商家就從此處看到商機，開發出新興職業「哄睡師」，有文字與語音兩種服務形式，最高級的哄睡服務一個月要價33,440元人民幣（約新台幣149,000元）。
據陸媒報導，現代年輕人多有失眠狀況，導致記憶力下降或白天精神不佳等問題，於是社會上出現出相關助眠服務，除了一般的睡眠香氛、助眠音樂App，「哄睡師」這個新興職業也投入到了市場。在中國電商平台搜尋關鍵字，能找出多達20幾家的睡眠相關服務店，有些業者甚至每月能提供多達1萬次的服務。
哄睡服務通常分有文字及語音兩種方式，等級有盲盒、鎮店、男女神、首席和錦鯉五種，時間則有15分鐘、半小時、一小時或包天、周、月的方式，而包天、周、月的方式一天可用4到5個小時。不同配套有不同的價格，包月的錦鯉等級文字哄睡服務售價18,888元人民幣（約新台幣84,000元），包月的錦鯉等級語音哄睡服務則要價33,440元人民幣（約新台幣149,000元）。
已入職一年多的哄睡師也出面分享經驗，踏入這行前要先經過培訓及審核，她多採取唱歌、說故事等方式哄睡顧客，若對方超過限定時長還未睡著，會需額外花錢續單，若遇到不講理的奧客，哄睡師會退單處理。（編輯：李惠婷）