2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

震撼彈！44年百貨童裝將熄燈　「WHY AND 1/2」明年歇業

▲台灣有44年歷史的百貨童裝國產童裝品牌「WHY AND 1/2」驚傳明年將陸續歇業。（圖/WHY AND 1/2官網）
▲台灣有44年歷史的百貨童裝國產童裝品牌「WHY AND 1/2」驚傳明年將陸續歇業。（圖/WHY AND 1/2官網）

編輯中心/綜合報導

2022-10-18 07:06:01

台灣有44年歷史的百貨童裝國產童裝品牌「WHY AND 1/2」，受到少子化以及快時尚童裝的衝擊，驚傳在今年冬季商品上市銷售完畢後將停業，與百貨公司的合約也將提前結束。對此，WHY AND 1/2也證實確有此事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據《聯合報》報導，「WHY AND 1/2」近三年來業績不斷下滑，第二代也無意願繼續經營，加上少子化，以及快時尚如UNIQLO、Gap推出童裝便宜實穿，消費者不見得會特別到百貨專櫃選購，也衝擊童裝市場，因此全台46個據點都預計將在明年二月、三月第1季冬裝銷售結束後歇業熄燈。

▲
▲「WHY AND 1/2」創辦人王文明1979年推出自創的「普普熊」角色，深受小朋友喜愛。（圖/WHY AND 1/2官網）
據了解，「WHY AND 1/2」由創辦人王文明成立於1978年，童裝經常使用繽紛的色彩來設計，取其名是以成人尺寸的1/2之意，1979年推出自創的「普普熊」角色，深受小朋友喜愛，在童裝界因此佔有一席之地，如今受到時代變遷衝擊，「WHY AND 1/2」忍痛宣布明年將陸續歇業。

消息曝光後，也有網友在PTT感嘆「雖然我才28歲，但去逛百貨公司都會看到這家身影，想不到竟然要關了，都還沒親手買過這家東西啊！」、「快時尚的童裝真的太強啦....百貨童裝時代已經過了」、「賣太貴導致其他品牌的童裝CP值大增啊！」、「現在媽媽口味都偏韓系了，時代真的在變遷，加上百貨童裝價格太貴，致青春回憶」。（編輯：張嘉哲）

百齡橋汽車慘泡水誰錯？網打臉車主失敗　公告曝光超尷尬

路上驚見「巨無霸蘑菇」他傻眼！內行揭真面目　口感曝光

長髮妹「內衣外穿」搭捷運！他猛看忘記下車　本尊神到了

日本開車「禁止做1事」！台灣人常犯　小心遭罰日幣10萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀