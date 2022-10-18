震撼彈！44年百貨童裝將熄燈 「WHY AND 1/2」明年歇業
台灣有44年歷史的百貨童裝國產童裝品牌「WHY AND 1/2」，受到少子化以及快時尚童裝的衝擊，驚傳在今年冬季商品上市銷售完畢後將停業，與百貨公司的合約也將提前結束。對此，WHY AND 1/2也證實確有此事。
據《聯合報》報導，「WHY AND 1/2」近三年來業績不斷下滑，第二代也無意願繼續經營，加上少子化，以及快時尚如UNIQLO、Gap推出童裝便宜實穿，消費者不見得會特別到百貨專櫃選購，也衝擊童裝市場，因此全台46個據點都預計將在明年二月、三月第1季冬裝銷售結束後歇業熄燈。
據了解，「WHY AND 1/2」由創辦人王文明成立於1978年，童裝經常使用繽紛的色彩來設計，取其名是以成人尺寸的1/2之意，1979年推出自創的「普普熊」角色，深受小朋友喜愛，在童裝界因此佔有一席之地，如今受到時代變遷衝擊，「WHY AND 1/2」忍痛宣布明年將陸續歇業。
消息曝光後，也有網友在PTT感嘆「雖然我才28歲，但去逛百貨公司都會看到這家身影，想不到竟然要關了，都還沒親手買過這家東西啊！」、「快時尚的童裝真的太強啦....百貨童裝時代已經過了」、「賣太貴導致其他品牌的童裝CP值大增啊！」、「現在媽媽口味都偏韓系了，時代真的在變遷，加上百貨童裝價格太貴，致青春回憶」。（編輯：張嘉哲）