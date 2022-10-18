百元理髮慘變「更生人造型」！成果照曝光　店家拒賠戰翻

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「我說我要求賠償3000元，因為我現在要搭計程車去別間剪髮」該網友表示「因為過去也曾經在其他地方剪壞，最後店家也是賠他三千」但店家聽完之後直接拒絕，表示想要退費就是120元，更要求該客人直接報警，「就一副你就是來百元快剪你還想怎樣，剪壞了剪成更生人的髮型就是你活該啊的嘴臉！」店家甚至還直言「啊你現在要我賠你剪壞頭髮，那你頭髮長出來的時候你要退我6000元嗎？」
這讓該網友氣炸表示「頭髮被蹂躪成這樣，當下我還不能夠有任何情緒，因為那位不是老闆只是投資者的會嗆的比你大聲，好像我專程來吵架她不能吵輸一樣，評論真的要看，但千萬不要像我事後才看，我只是路過時想說剪一下就好 ，沒想到就踩到大雷，大家剪頭髮真的要慎選，沒看過這種剪壞了頭比客人還要兇的理髮店！」
貼文一出，網友紛紛回應「一百元到底要要求什麼啊＝＝」、「不是早就知道的事嗎....百元理髮品質本來就不齊阿」、「佩服你敢去百元理髮」、「我覺得還蠻好看的啊？哪裡有問題啊？」、「這個髮型我真的不行」；不過，也有人認為「你的賠償金額也超不合理吧＝＝剪一次頭髮男生平均都是500左右啊，賠3千誰要賠給你」、「店家態度很差，但你的賠償金額也超不合理啊」、「剪100賠3000請問是哪門子的道理，是在獅子大開口嗎？」引起熱烈討論。（編輯：張嘉哲）