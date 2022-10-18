《台北女子圖鑑》她床戰5人不夠！小S傻眼 4大咖將登場
由桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》近日話題十足，內容描寫一名出生在台南永康的女主角到台北追夢的故事，沒想到播出幾集之後，女主角林怡珊複雜的感情關係引起熱烈討論，不少人看不懂本劇想傳遞的理念，直言「南北文化的陳述並不那麼貼切」。而桂綸鎂日前上小S節目時，就透露還未出場的四位男子都將與女主角有一段情，讓小S氣得牙癢癢直呼「妳真的很不要臉欸！」笑翻全場。
在最新播出的第五集當中，林怡珊（桂綸鎂飾）離開了自認是控制狂的Allen後，在健身房遇到人夫何健寰（五月天石頭飾），結果才認識不久立刻變成單純的肉慾關係，因此截至第五集為止，林怡珊的形象已經塑造成一個濫情的女子，前面幾集床戰的對象包括「麵店老闆阿南（巫建和飾）」、「產品業務游翰宗（禾浩辰飾）」、「電子工程師沈華慶（宋柏緯飾）」、「面膜公司行銷總監劉東賦Allen（鳳小岳飾）」以及最新一集的「銀行董事何健寰（五月天石頭飾）」。
然而還未結束，桂綸鎂日前登上小S節目《小姊不熙娣》中，小S詢問「除了你們四位之外呢，要不要介紹一下其他演員」接著桂綸鎂就回應「有巫建和、鳳小岳、張孝全、石頭、林柏宏、范少勳、禾浩辰、宋柏緯、周厚安、楊謹華、楊貴媚等人」小S追問「那剛剛提到那幾個男生，都是在你人生會有一段情是不是？」桂綸鎂則笑著回應「摁！」讓小S氣得直說「妳真的很不要臉欸！桂綸～鎂！」讓現場來賓全笑翻。
而日前就有網友翻出維基百科，發現後面剩餘的6集卡司陣容還包括張孝全、林柏宏、范少勳、周厚安等男性演員，因此扣除前面已經與桂綸鎂談戀愛的角色來看，這4人被證實將與女主角林怡珊至少有談戀愛，至於是否又是「床戰戲碼」仍要等播出才能得出真相，讓網友紛紛回應「這是台北男子圖鑑吧.....女生只是過水啊」、「我認真想聽編劇把打拼故事寫成肉慾小說是什麼情況QQ」。（編輯：張嘉哲）