夜店殺警案定讞！曾威豪、劉芯彤各判刑8年 今入獄服刑
2014年9月，台北市發生夜店殺警案，休假員警薛貞國遭主嫌曾威豪、女友劉芯彤(現為妻子)，揪幫派「中山聯盟」成員毆打致死，檢警於案發後，陸續逮捕涉案成員，全案纏訟8年，本月5日，最高院駁回上訴，2人各判刑8年定讞，而台北地檢署也在今天（18日）傳喚2人及同案5人到案執行。
回顧過去案情，身為燈具小開的曾威豪，與時任女友的劉芯彤，於2014年9月13日晚間，到北市東區夜店「Spark」狂歡，之後與鄰桌客人發生衝突，被夜店安管人員趨離，此舉引發曾、劉不滿。當天晚間，揪集幫派「中山聯盟」成員到夜店報復，而休假的員警薛貞國獲報後，隨即到場處理。
不料，雙方談判破裂，曾男一怒之下揪眾鬥毆，現場數十名黑衣人，手持紅絨柱、棍棒毆打警員薛貞國，導致薛貞國當場斃命，轄區員警獲報後趕抵，鬥毆者見狀瞬間一哄而散，案件震驚社會。之後警方陸續逮捕多名涉案人士，並依法提起公訴。
法院一審依殺人、聚眾鬥毆致人於死等罪嫌，判處主嫌曾威豪8年6月、劉芯彤9年；案件上訴二審，法官認為，曾、劉2人以及其他涉案者，均犯聚眾鬥毆致人於死，因此改判曾威豪10年、劉芯彤維持9年；上訴最高院又發回更審，更一審判曾、劉均8年，同案7名被告則分別判刑10年6月到7年不等；全案再上訴最高院，本月5日，最高院駁回上訴，全案定讞。
案件審理期間，曾威豪與女友劉芯彤結婚，並與薛貞國家屬以650萬達成和解，其餘46名被告也與薛家家屬達成總額約3000萬元的和解條件。（編輯：陳苾暐）