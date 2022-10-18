外國人不太喝星巴克？「真實理由」曝光：一輩子從沒喝過

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而Tanya也指出「雖然烏克蘭沒有星巴克，但有很多在地小咖啡廳，例如沃夫（Lviv）地區的咖啡廳價格，一般標準濃縮咖啡台幣35元、拿鐵台幣37元、卡布奇諾台幣40元」這次朝聖星巴克，價目表也讓Tanya嚇壞直言「當我看到星巴克價目表，可能沒辦法再來！」但她也相當肯定星巴克的服務相當友善，且環境也非常舒適。
貼文一出，不少網友紛紛回應「這是真的！國外一堆小咖啡廳咖啡都超便宜....星巴克直接輸掉」、「我到烏克蘭旅遊時，當地似乎有2個比較大的連鎖咖啡，我很常在隨處可見的小攤子看見它們，一杯拿鐵加奶油只要40台幣」、「外國朋友之前來台灣也說沒喝過星巴克！說國外咖啡太便宜，很多人不會選星巴克的」。而過去《不要鬧工作室》也訪問過外國人眼中的星巴克系列，就曾接也提到過星巴克價格過高一事。
拉脫維亞人表示自己國家好像沒有星巴克，來台灣才喝過並承認「不太便宜」，認為星巴克那麼貴是因為有「環境」成本；而斯洛伐克人更是直接表示「台灣有太多咖啡店，還可以選擇不同的咖啡豆，但是星巴克的濃縮咖啡只有一種，而且還很貴，花35元就能在便利商店喝到差不多味道，為什麼要去星巴克呢？」顯然在價格上星巴克在外國人眼中略輸一籌，但高價的背後，給予的環境以及品質也是相對是頂尖的。（編輯：張嘉哲）