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抓到了！他揪出「iOS16耗電元兇」　鄉民怒：換掉差超多

▲自版本iOS 16推出後，不少iPhone使用者都怨聲連連，認為耗電量劇增。（圖／翻攝自PhotoAC）
▲自版本iOS 16推出後，不少iPhone使用者都怨聲連連，認為耗電量劇增。（圖／翻攝自PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-10-18 11:28:04

自版本iOS 16推出後，不少iPhone使用者都怨聲連連，認為耗電量劇增，對此就有一名網友抓出兇手，原來耗電元兇就是鄉民愛用的App「MoPTT」，貼文曝光後，引來許多人同感，直呼：「我用MoPTT手機真的明顯發熱！」 

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該名網友在PTT iOS版發文，他表示本身正在用iPhone 13 pro max，電池健康度94%，原先在更新iOS 16之前，躺在床上看影片兩小時，電量頂多掉10%~20%，不過更新之後卻開始發燙，耗電量更是劇增，最後才抓到兇手就是瀏覽圖文的軟體MoPTT。 

▲（圖／記者賴禹妡翻攝）
▲一名網友抓出兇手，原來耗電元兇就是鄉民愛用的App「MoPTT」。（圖／記者賴禹妡翻攝）
原PO指出，更新之後有觀察一陣子，「每次用MoPTT手機就開始燙+過熱螢幕變暗，然後過去10天明明YT跟Mo差7小時，結果YT佔了31%，Mo這純文字的竟然可以佔到28%，今天更誇張，回到家剩6%」，讓他傻眼喊：「我都不知道一個只有圖文的瀏覽器可以耗電成這樣，是他們程式跟iOS 16沒搭好嗎？怎麼可以耗電耗成這樣？」 

貼文一出，不少網友也有同感，「12 pro+ iOS 14用Mo也是燙到不行又卡，果斷換BePTT好多了」、「從WindowsPhone用Mo用到iOS，要不是真的又燙又卡我也懶得換」、「砍了換Be，真的耗電才不得不換，唉」、「MoPTT確實容易過熱，iPhone跟著之前用過的3星S8+、S9+都有類似狀況」、「13pm iOS 15用Mo就正常，更新16後變得又熱又噴電」、「以前用Mo，開沒多久就發燙」、「MoPTT真的會發燙，甚至有發生滑久了會因過熱而開始lag」、「我用MoPTT手機真的明顯發熱iOS 16」。 

而實際到App Store上查看，MoPTT的評分為1.8顆星，大多數用戶都反應用了之後有手機發燙、耗電量大等問題，呼籲開發團隊儘早改善，但也有網友表示，「13 pro 15.6 用Mo怎麼沒這個困擾」、「就Mo廣告多，擋廣告後其實Mo不太耗電」。（編輯：賴禹妡） 

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