IKEA家具用3年解體！他臉綠：到底夯啥 神級優點眾力挺
「IKEA到底在夯什麼？」一名網友日前表示，以前自己都會買IKEA的家具，結果使用了三年多就自動解體，於是讓他決定要去家具行訂製系統櫃，結果發現真的耐用許多，讓他好奇為何IKEA明明不耐用，卻又有一堆人搶著買單？貼文一出，引起廣大迴響。
一名網友在臉書「爆怨公社」貼文指出「以前買IKEA的系統櫃，才用了3年就壞了，板子超薄不說，還會自動解體，像是手把的部分還會自動脫落，但一個櫃子只能用三年我真的不能接受」後來原PO決定去家具行訂製系統櫃，結果兩者比較下來，發現家具行的用了5年都沒壞，一分錢一分貨，等級真的非常有差，不禁讓他疑惑「IKEA材質這樣為什麼一堆人還是會買啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「因為IKEA便宜又好看啊！超適合搬家租屋族的」、「IKEA客群超多租屋族的好嗎！便宜又好看，裝飾起來真的很有質感」、「IKEA便宜又好看，看膩了換新的比較不心痛啊，本來就一分錢一分貨！」、「家具三年更新一次我覺得可以啊，反正IKEA便宜又真的好看」、「台灣是真的太潮濕也有影響，我朋友在日本，全家IKEA都沒有問題」。
另外，也有過來人提到「用過IKEA的家具就回不去了，雖然品質不可能有家具行實木來得好，但是也已經不差而且很有質感！汰換也比較不心痛」、「IKEA也有比較高價位的啊！就跟你去家具行購買道理是一樣的，問題都出在『錢』身上」、「反正我是還會繼續用IKEA啦！一分錢一分貨，我覺得好看也很重要，況且不是一年是三年啊，還行吧！」（編輯：張嘉哲）