名家論壇》鄭仲嵐／日本全開國門　放寬入境成效有多少？

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此外，政府也在11日，於首相官邸內召開「觀光立國」相關閣僚會議。首相岸田文雄在會議中，指示日本制定新的觀光立國推進基本計劃，期盼在2023年4月之前重訂觀光基本方針。岸田還提出遠景，希望早日實現外國遊客對日本的年消費額，達到5兆日圓的目標，要求相關部會月底前提出配套。
不只是國外，日本人的國內旅遊市場也有新型措施。11日起，日本實施刺激國內旅遊需求的新政策「全國旅行支援」。內容包括配發各地旅遊的優惠卷，以及依照不同年齡層，最高四折優惠的折價卷，最大限度可利用到七天等等。不只希望外國人重新來日本觀光，也希望各地自治體的國民可以重新恢復旅遊熱。
能源高價或許影響意願？
自從2020年4月6日，已故的前首相安倍晉三在當時宣布進入「緊急事態宣言」以來，日本已經長達900多年呈現半封閉狀態。這次重啟邊境，首當其衝就是國際線的班機預約如雪片般殺到。旅遊大企業JTB的主管就對日本《朝日新聞》表示「國外的班機預約持續成長，感覺踏出了紮實地一步」。
特別是外國人喜歡去的富士山、箱根、京都或是奈良等地，預約幾乎翻倍在翻倍。根據航空公司全日空統計，單是2022年12月到2023年3月，預約的數字就飆增五倍日本航空則是三倍左右。
外國觀光客來日本，最大的吸引力是日圓持續貶值。10月12日時，日圓兌換美元一度來到146日圓比一美元，創下24年以來新低。就算先前日本銀行一度出手干預，但是成效仍然有限。不少遊客接受日本各大媒體訪問時，都對日圓貶值感到開心，「爆買」潮可望重新出現。
然而，觀光客雖然重新回流，眼前仍有挑戰。最大的問題即是原油價格在俄國侵略烏克蘭後不斷高漲，10月1日起各大航線票價持續喊漲，目前航線仍少、原油價格居高不下之下，日本觀光局幹部也對《朝日新聞》坦言「機票太貴，大概年底前觀光客漲幅不會太大」。
旅客能否回到往日水準？
回顧2019年的訪日觀光客，創下3200萬的最高紀錄，每天平均入境日本的人數約為7萬至9萬。安倍當年曾經豪語2020年東京奧運要「4000萬」人次，並積極更新東京都內的基礎建設，然後卻碰上疫情攪局，安倍本人也在同一年辭去首相職位、並於今年7月不幸遭刺殺，無緣見到日本重開國門。
然而，接手政權的岸田文雄，還有許多問題要面對。最現實的就是觀光客「能恢復到多少」。除了上述提及的航線短期無法大幅增開與原油價格外，現實面是過去貢獻最多入境人數、消費主力之一的中國觀光客，至今仍在中國政府的清零政策下，沒有半點可開放國門去旅遊的跡象，勢必影響日本開放國門下的觀光人潮與消費。
此外，另一個問題則是疫情仍然沒有消失，要是觀光客在日本染疫，如何確保醫療體制、轉院後送、語言溝通等，都是當前課題。特別是外國觀光客，許多都已經不戴口罩在街上行走，對於已經習慣成自然的日本口罩社會來說，要接受也需一段時間。
過去外國觀光客在日本的年消費額，2019年來到4兆8000億，因此客觀來說，岸田文雄立下的年觀光消費額度5兆的理想，目前來看相對艱鉅。不過不同的是，疫情之前的日圓仍是強勢，疫情後的現在已有所不同，相對消費力會更強些。首相官邸幹部對《朝日新聞》估算，如果有過去的消費力，那麼一年6兆至7兆消費額不是問題。
除了許多問題外，還有包括觀光旅遊業的餐廳、機場因疫情停業導致雇用人手不足，機場許多歇業店面如何重開，以及各地如何因應龐大觀光客，要重新適應英語溝通等問題。重開國門雖然各界歡迎，但是消費回復與經濟回升，短時間或許仍難樂觀。
●作者：鄭仲嵐／BBC中文、德國之聲中文等外媒駐東京特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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