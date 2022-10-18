衝日本！Joeman再戰東京迪士尼 見「1亮點」推爆：很強
百萬YouTuber「Joeman」近日飛到日本旅遊，他久違開箱了東京迪士尼，並分享園區內最大的變化，就是官方取消現場實體售票，只接受電子票，讓遊玩的難度增加了一些，不過一踏入迪士尼，立馬被現場氣氛感動，更大讚新設施美女與野獸，直呼「很強！必排！」
Joeman昨（17）日在IG上貼文，他表示睽違3年再踏入東京迪士尼，發現園區最大的改變就是官方取消現場實體售票，只接受電子票，但電子票不好買，官方App也難操作，「一堆資訊都要查攻略，入園前弄得有點悶」。
但Joeman坦言，入園後還是覺得「很香」，認為迪士尼在氣氛營造上依舊是頂尖，雖然當天的票全數售完，讓他有些擔心設施會大排長龍，不過可能是因為迪士尼控管人流較強，又或是受到下雨天影響，除了一開園時美女與野獸設施需要排到120分鐘，其餘設施幾乎都在一小時內就能玩到，「只要願意走的人基本上一整天可以玩到七八成的設施」，其中Joeman更是推薦新增的美女與野獸設施，大讚「很強！必排！」
貼文曝光後，網友看照片羨慕炸，紛紛留言，「東京迪士尼就是神，其他迪士尼就沒有這麽夢幻的代入感」、「年底也要去，太期待了」、「迪士尼的票變很難買是因為10/13～明年1/31都打8折」、「下雨天還一堆人」、「啊啊啊超期待的」。（編輯：賴禹妡）