蝦皮小編「忘切帳號狂罵同事」！2.7萬人朝聖真相全佩服
有在經營臉書粉絲專頁的人肯定知道，通常加入成為管理員之後，若要在粉專發文就要切換帳號，否則可能會出現私人臉書跟粉專忘記切帳號的糗事。而近日，蝦皮購物粉專突然發出一篇飆罵同事的貼文，痛恨大台北整個週末都在下雨，甚至點評了同事有人「放屁很臭」，看似完全不可能出現在蝦皮購物粉專的貼文，吸引超過2.7萬名網友朝聖，然而過幾小時後，文章背後真相大白，讓不少人大讚「這小編真的鬼才！」
蝦皮購物臉書粉專日前出現一則貼文，疑似一名林姓小編想發個人臉書忘記切帳號，打上「台北這到底什麼破爛天氣，原本週末要跟黃昕芸還有林家豪出去浪，結果雨不知道在下什麼整夜我的愛溢出就像雨水的？被迫在家待兩天待到頭上真的快長香菇＝＝」。
「那些去高雄玩的同事還一直給我發限動哈哈哈，有太陽曬了不起啊？差點被氣死，無聊到怒火中燒所以去看了博人傳，看完確實冷靜了不少，然後就禮拜一了，台北市可以還我週末嗎＝＝剛剛開週會還想到今年之後都沒有連假了，隔壁陳X升那個糞金龜今天又一直狂放臭屁，越想越氣，加油林哲家，你可以的，快下班了！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「忘記切帳號？還是怎樣」、「這是故意的？寫得太真實了吧」、「小編林哲家大爆紅就在此刻」；然而過數小時後，貼文突然更新表示「死定＝＝忘記切帳號...但好像來不及了...為什麼在這種時候觸及這麼好啊？那只好請大家幫我領三張免運券了」原來這是為了推廣蝦皮免運券寫下的文案，該文吸引許多人朝聖，有2.7萬網友按讚，留言高達5000多則「太強！這個文案」、「原來是在推免運券！先把觸及拉高，再推廣！算你狠」、「把觸及拉高再推廣！真的是高招鬼才」。（編輯：張嘉哲）