高學歷正妹「無罩」受訪！激凸片爆紅 網起底背景傻眼了
香港Youtuber「Torres Pit托哥」日前上傳新影片，裡頭正在探討就讀英國頂級大學的相關議題，標題為「付了天價的學位！在英國頂級大學畢業工資會有多少？值得嗎？」而其中一位女受訪者穿著粉色貼身洋裝，裡頭疑似沒有穿內衣，甜美外貌和魔鬼身材引起網友注意，她的學歷更是驚人，竟就讀英國倫敦帝國學院（Imperial College），讓不少人狂讚：「真的是高學歷女神！」
托哥在影片中訪問了數人，其中第二名受訪者為就讀英國倫敦帝國學院生物工程學的女學生，她透露身為一個海外留學生，課程確實都挺難的，且大家都很有競爭性，根本沒時間喝酒和玩樂。
女受訪者提到，身邊的同學大多畢業後都想要從事研究人員，但在那之前必須先取得博士學位，若是有博士學位，畢業後工作月薪可以達到1500英鎊（約台幣5萬4099元），但就讀英國倫敦帝國學院可不便宜，去年僅僅只是線上課程，學生仍要負擔一樣的學費，一年就要32000英磅（約台幣115萬4113元）。
而畫面中，女受訪者的洋裝十分貼身，不少網友發現她疑似因沒穿胸罩而激凸，亮麗的外型及魔鬼身材讓網友們高喊，「我支持Free Nipple！托哥好人一生平安」、「希望能有她的專訪」、「根本精華片段」、「看完這影片我非常的熱血沸騰阿阿阿，原因從影片02:06開始XD」、「我的女神」，還有網友指出，「這就是歐美風格」、「國外都是這樣」。
另外，也釣出內行人起底英國倫敦帝國學院，「英國倫敦帝國學院（Imperial College）起薪高是非常合理的，難進難出⋯它在英國可是金字塔頂端的學校，社交場合你說你是Imperial College的學生或校友，其他人反應就是『WOW這人真厲害』 ，並且還要花很多錢去讀，並不是說有錢就能讀的」。（編輯：賴禹妡）