2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高學歷正妹「無罩」受訪！激凸片爆紅　網起底背景傻眼了

▲女受訪者穿著粉色貼身洋裝，裡頭疑似沒有穿內衣，甜美外貌和魔鬼身材引起網友注意，她的學歷更是驚人，竟就讀英國倫敦帝國學院。（圖／翻攝自YouTube「Torres Pit托哥」）
▲女受訪者穿著粉色貼身洋裝，裡頭疑似沒有穿內衣，甜美外貌和魔鬼身材引起網友注意，她的學歷更是驚人，竟就讀英國倫敦帝國學院。（圖／翻攝自YouTube「Torres Pit托哥」）

編輯中心/綜合報導

2022-10-18 16:20:30

香港Youtuber「Torres Pit托哥」日前上傳新影片，裡頭正在探討就讀英國頂級大學的相關議題，標題為「付了天價的學位！在英國頂級大學畢業工資會有多少？值得嗎？」而其中一位女受訪者穿著粉色貼身洋裝，裡頭疑似沒有穿內衣，甜美外貌和魔鬼身材引起網友注意，她的學歷更是驚人，竟就讀英國倫敦帝國學院（Imperial College），讓不少人狂讚：「真的是高學歷女神！」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／翻攝自YouTube「Torres Pit托哥」）
▲托哥在影片中第二名受訪者為就讀英國倫敦帝國學院生物工程學的女學生。（圖／翻攝自YouTube「Torres Pit托哥」）
托哥在影片中訪問了數人，其中第二名受訪者為就讀英國倫敦帝國學院生物工程學的女學生，她透露身為一個海外留學生，課程確實都挺難的，且大家都很有競爭性，根本沒時間喝酒和玩樂。 

女受訪者提到，身邊的同學大多畢業後都想要從事研究人員，但在那之前必須先取得博士學位，若是有博士學位，畢業後工作月薪可以達到1500英鎊（約台幣5萬4099元），但就讀英國倫敦帝國學院可不便宜，去年僅僅只是線上課程，學生仍要負擔一樣的學費，一年就要32000英磅（約台幣115萬4113元）。 

▲（圖／翻攝自YouTube「Torres Pit托哥」）
▲女受訪者透露，身邊的同學大多畢業後都想要從事研究人員，但在那之前必須先取得博士學位。（圖／翻攝自YouTube「Torres Pit托哥」）
而畫面中，女受訪者的洋裝十分貼身，不少網友發現她疑似因沒穿胸罩而激凸，亮麗的外型及魔鬼身材讓網友們高喊，「我支持Free Nipple！托哥好人一生平安」、「希望能有她的專訪」、「根本精華片段」、「看完這影片我非常的熱血沸騰阿阿阿，原因從影片02:06開始XD」、「我的女神」，還有網友指出，「這就是歐美風格」、「國外都是這樣」。 

另外，也釣出內行人起底英國倫敦帝國學院，「英國倫敦帝國學院（Imperial College）起薪高是非常合理的，難進難出⋯它在英國可是金字塔頂端的學校，社交場合你說你是Imperial College的學生或校友，其他人反應就是『WOW這人真厲害』 ，並且還要花很多錢去讀，並不是說有錢就能讀的」。（編輯：賴禹妡） 

正妹網紅「無罩」上街！激凸逛超市片曝光　917萬人搶看

女網紅「無罩」動物園散步！穿緊身白T激凸　143萬人看呆

女網紅練深蹲「一片肉色」！網見渾圓蜜桃嚇壞：沒穿褲？

健身妹深蹲下秒「褲子濕整片」！教練目睹尷尬：先去廁所

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀