情侶環島6天「狂噴3萬」！台灣人見1支出嘆：總被當盤子
疫情肆虐兩年多後，各國開始逐步放寬邊境，但目前出國的機票依舊難搶，不少民眾仍將觀光行程設定在台灣內部。不過就有網友分享，自己與女友環島6天就花費3萬，開銷明細曝光也引爆討論。
一名網友在論壇PTT上發文分享「上禮拜和女友去六天五夜環島，結果算下來竟然花了快三萬元」，隨後他開始列出開銷明細油錢5000元、餐費總共3000元、雜支3000元，其餘則都是住宿費「墾丁2200元、台中1800元、花蓮1800元、宜蘭2000元，以及台北2800元」，總計10300元。
這讓原PO相當困惑「沒吃什麼大餐，住宿都是簡單的民宿，唯一住飯店就是在台北市，因為找不到，結果全部加起來將近三萬元，認真回想起來除了東部的風景還不錯，真的沒有什麼有記憶點的地方...在台灣旅遊為什麼這麼貴？」
開銷明細曝光後，立刻有不少旅客感慨「台灣住宿真的很貴啊，環境也比不上日本、泰國」、「台灣住宿的地方都超老舊但價格很敢開」、「台灣真的一堆盤子，台灣連民宿都敢開天價，價錢比日本飯店還貴」、「國內旅遊很諷刺的是，成本幾乎都貴在交通跟住宿」、「加兩萬可以去沖繩品質好很多」。
但也有一派人不認同「一個人六天才一萬五哪裡貴」、「出國光機票就三萬」、「兩個人三萬很便宜啊，你們還去一堆地方」、「你們挑的民宿已經是超便宜了」。（編輯：潘毅）