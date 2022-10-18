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倒數2個月！2022年底「5星座」財運衝第一　他被財神擁抱

▲2022年剩下2個月，小孟老師透露有5個星座財運會衝第一。（示意圖／shutterstock）
▲2022年剩下2個月，小孟老師透露有5個星座財運會衝第一。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-10-18 17:46:02

2022年只剩下2個月，今年你的財運還好嗎？命理專家小孟老師透露，即使過去10個月好運還沒輪到你，但接下來有5個星座財運會衝第一，其中第一名射手座更是被財神擁抱，在工作上好好表現，肯定會受到賞識加分。 

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近日專攻命理、星座領域的搜狐號《智慧星座》分析指出，「4生肖」中秋後大走運，財運將會非常旺。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲2022年底財運第一名為射手座，在工作上好好表現，肯定會受到賞識加分。（示意圖／翻攝自Pixabay）
第一名射手座：付出回收，財神擁抱 

射手座在財運方面正財大於偏財，可在工作上好好表現，會受到賞識加分。 

想要談薪資與福利的人可以在未來一個月好好的跟上司談判，會有好的消息。 

想要與老公多要私房錢的人可以與老公多要一些，只要合理老公一定會給你。 

開運物：長夾 

第二名處女座：人際桃花，口福運強 

倒數兩個月你會發現朋友請客變多，還有朋友若要來找你會買很多水果與食物讓你減少花費。倘若你的工作必須要應酬的人恭喜你會有人幫你買單。婆婆媽媽想要買菜的人你會發現老闆多送你一些蔥或者一把菜。雖然不多但不無小補 

想要購買股票的人，可以投資與美有關的類股或者文創類股，都會讓你財運開紅盤。 

開運物：紅色食物、K金手飾 

第三名摩羯座：股票基金，找到財源 

你是一個勇於挑戰的人，對於投資你很希望可以快速看到成果，對於定存你會覺得太慢，無法使自己真正有錢，你比較喜歡錢滾錢，能在高風險的投資中贏得獲利，這種成就感會讓你非常開心，倒數兩個月你會找到購買哪種基金或股票能夠用錢咬錢，在朋友飯局裡有人報你明牌你一定要仔細聆聽，因為他們告訴你的都是會賺錢的。另外在倒數兩個月適合你的投資是配息基金，你也可以嘗試研究ETF、配息基金，趁金融市場低檔時逢低佈局會有機會獲利成功喔。 

開運物：帽T、黑色球鞋 

第四名獅子座：正財大發，偏財當心 

倒數兩個月獅子座的財運需要靠正財，尤其你在工作中會有不錯的表現，若能好好努力在職場上的收穫也會有機會增加；但偏財部份獅子座可要非常的小心，容易會有判斷錯誤的感覺，要投資前可請相關專業人員給一些意見再做投資。 

開運物：紫色口罩、綠色蔬菜 

第五名天秤座：投資獲利，掌握天時 

倒數兩個月對天秤座的朋友來說，對投資理財這方面的相關資訊會非常的有想法及感興趣，會想要研究這方面資訊來增加自己的財路，同時你也會認識一些與這方面領域的相關人員，可透過教學相長來增進自己的理財知識。 

開運物：白色衣服、紅線（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】     

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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